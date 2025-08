Lancio di bottiglie, una rissa e un'auto devastata nell'ultima folle notte in Barriera

Ancora violenza in Barriera di Milano, tra corso Giulio Cesare e via Feletto, dove nella serata di ieri si è consumata una violenta lite tra più persone, con danni alle auto in sosta e lanci di bottiglie che hanno ferito un uomo.

Secondo quanto ricostruito, alcuni individui - visibilmente alterati dall’alcol - si sarebbero affrontati in mezzo alla strada dopo un diverbio scaturito da commenti nei confronti di una donna. Durante la colluttazione, sarebbero state usate bottiglie di vetro e armi da taglio, alcune delle quali rinvenute sotto le auto dai militari dell’Arma e da personale dell’Esercito Italiano, intervenuti tempestivamente sul posto.

L'eredità

Cocci di vetro, vetri rotti e tracce di sangue erano ancora visibili questa mattina in strada, diverse ore dopo l’episodio. Un ferito, colpito alla mano, è stato soccorso dal personale sanitario. Tra i danni registrati anche una vettura completamente devastata da uno dei partecipanti alla rissa, che - secondo le testimonianze - si sarebbe presentato a petto nudo e in evidente stato di alterazione.

L'episodio ha poi riacceso il dibattito politico sulla vendita notturna di alcolici nei minimarket della zona. Per Verangela Marino, capogruppo di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 6, la limitazione alla vendita dopo le 21 è “un fallimento”. “Perché non si impone la chiusura di tutti i minimarket alle 20, per evitare la vendita smodata di alcolici che alimenta violenze come questa?”.