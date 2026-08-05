Sicurezza e caserme più efficienti: dalla Regione Piemonte 330mila euro alla Guardia di Finanza

Nel pomeriggio di martedì 4 agosto 2026, presso il Palazzo della Regione Piemonte, in presenza dell’assessore all’Autonomia, Sicurezza e Polizia Locale, Immigrazione, Logistica e Infrastrutture Strategiche, Enti Locali, Enrico Bussalino, e del Comandante Regionale Piemonte-Valle d’Aosta, Generale Giovanni Avitabile, è stato presentato un accordo siglato tra l’Ente regionale e la Guardia di Finanza di Torino, finalizzato a disciplinare i principi generali della collaborazione, nonché le modalità operative e finanziarie per il miglioramento funzionale di caserme del Corpo nel territorio piemontese.

L’accordo, che si inquadra nel contesto di una Delibera della Giunta Regionale volta al raggiungimento dell’obiettivo di ottimizzazione delle politiche e strategie in materia di sicurezza integrata e che riassume la rilevanza pubblica degli interventi e la convergenza dei rispettivi interessi istituzionali, prevede l’assegnazione alla Guardia di Finanza di Torino da parte della Regione Piemonte, per il 2026, di un contributo finanziario di importo pari ad 330mila euro da impiegare per la realizzazione di interventi di miglioramento funzionale di infrastrutture ed impianti in uso al Corpo nel territorio regionale, al fine di assicurare gli occorrenti interventi manutentivi e, dunque, maggiore efficacia ed efficienza al servizio pubblico reso ai cittadini.

Attraverso l’impiego delle risorse finanziarie di cui sopra, la Guardia di Finanza curerà le attività di progettazione e di realizzazione di importanti opere manutentive, di adeguamento e di miglioramento funzionale delle caserme del Corpo alle sedi di Torino, Alessandria, Bardonecchia (TO), Biella, Bra (CN), Cuneo e Novara.

“Con questo accordo - dichiara l'assessore regionale Bussalino - confermiamo la volontà della Regione Piemonte di sostenere concretamente il lavoro delle Forze dell'ordine, investendo nel miglioramento delle strutture che ogni giorno ospitano donne e uomini impegnati a garantire legalità, sicurezza e tutela dell'economia del nostro territorio. Disporre di infrastrutture moderne, sicure ed efficienti significa mettere il personale nelle migliori condizioni per svolgere il proprio servizio e rafforzare la presenza dello Stato sul territorio. La collaborazione istituzionale tra Regione e Guardia di Finanza rappresenta un modello virtuoso che contribuisce ad accrescere l'efficacia dell'azione pubblica a beneficio delle comunità piemontesi.”