VOLLEY / Nella prossima stagione Busca (Cuneo) avrà due squadre in Serie C [FOTO e VIDEO]

La città di Busca, in provincia di Cuneo, pregusta una stagione di grande pallavolo con due squadre, quella maschile e quella femminile, che disputeranno la Serie C.

Le ragazze del confermato Massimo Lamberti difenderanno sul campo la promozione conquistata nello scorso campionato mentre, per quanto riguarda gli uomini, coach Marco Casale sarà la guida tecnica del nuovo progetto nato dall'acquisizione del titolo di Alto Canavese.

Ambizioni e obiettivi sono stati illustrati nella serata di martedì 4 agosto durante una conferenza svoltasi nello spazio incontri Porta Santa Maria, in centro città (GUARDA IL VIDEO)

Alessandro Marino, CEO di Falegnameria GMG, ha avuto modo di spiegare l'operazione, effettuata con il supporto di Volley Savigliano. Figura chiave del club sarà Giorgio Salomone il quale ricoprirà la carica di direttore sportivo. Coinvolto anche Daniele Ribero di "Ribero Autotrasporti": si occuperà dei rapporti con gli sponsor.

L'organico è in fase di allestimento: per il momento sono stati annunciati tre acquisti: Kristian Turkaj, Andrea Galaverna e Paolo Rabbia, tutti provenienti da Savigliano, che milita in A3.

(Andrea Galaverna)

Alla presentazione ha partecipato anche un emozionato Marco Gallo, nella doppia veste di assessore regionale ed ex presidente del Volley Busca.

(Marco Gallo e Alessandro Marino)

Era naturalmente presente il sindaco di Busca Ezio Donadio con gli assessori Diego Bressi e Lucia Rosso oltre all'assessore allo Sport del Comune di Cuneo Valter Fantino e alla consigliera comunale del capoluogo Serena Garelli.