Banca Territori del Monviso e In Volley Piemonte premiano il merito: quattro borse di studio per le giovani atlete

Lo sport come palestra di crescita, la scuola come fondamento del futuro e il territorio come comunità che sostiene i talenti delle nuove generazioni. Sono questi i valori che sono stati celebrati mercoledì 24 giugno presso il centro direzionale di Banca Territori del Monviso a Carmagnola, in occasione della consegna delle Borse di Studio BTM alle atlete di In Volley Piemonte che si sono distinte non soltanto per i risultati scolastici raggiunti, ma anche per l’impegno, il comportamento e i valori dimostrati nel proprio percorso sportivo.

Le borse di studio sono state assegnate a Giorgia Marmo, Giorgia Barison, Sofia Rattalino e Alessia Simonetti, giovani atlete che hanno saputo coniugare profitto scolastico, dedizione sportiva e crescita personale, incarnando i principi educativi che guidano da sempre l’attività di In Volley e l’impegno di Banca Territori del Monviso a favore delle comunità locali.

L’iniziativa rappresenta uno dei momenti più significativi della collaborazione tra l’istituto di credito cooperativo e la società sportiva piemontese, un percorso condiviso che pone al centro la valorizzazione delle giovani atlete e il sostegno ai loro percorsi di formazione.

Premiati impegno, responsabilità e spirito di squadra

«Le borse di studio che abbiamo conferito premiano non solo i risultati scolastici raggiunti dalle atlete, ma anche quei valori di impegno, responsabilità, rispetto e spirito di squadra che lo sport contribuisce a sviluppare ogni giorno – sottolinea Luca Murazzano, Direttore Generale di Banca Territori del Monviso –. Attraverso la collaborazione con In Volley vogliamo incoraggiare percorsi di crescita completi, nei quali formazione, sport e valori umani procedano insieme. Le giovani premiate rappresentano un esempio positivo per i loro coetanei e testimoniano come il talento possa esprimersi al meglio quando è accompagnato da dedizione, passione e attenzione al proprio percorso educativo».

A seguire è intervenuto C. Tabusso, Presidente di In Volley Piemonte, che ha voluto sottolineare il valore profondo della partnership con BTM, non solo sul piano sportivo ma soprattutto su quello educativo e sociale. «La collaborazione con Banca Territori del Monviso – afferma Tabusso – rappresenta per noi molto più di un sostegno economico: è una vera e propria alleanza educativa. BTM ha scelto di investire nelle ragazze, nei loro percorsi scolastici e sportivi, riconoscendo che la formazione di una giovane atleta non si costruisce solo in palestra, ma anche sui banchi di scuola e nella comunità in cui cresce. Questo approccio condiviso ci permette di accompagnare le nostre atlete in un cammino completo, fatto di responsabilità, impegno e consapevolezza».

Il Presidente ha poi dedicato un passaggio specifico al progetto di Volley Integrato, sostenuto anch’esso dalla banca. «Il volley integrato è uno dei progetti di cui andiamo più fieri – prosegue Tabusso – perché dimostra come lo sport possa diventare un linguaggio universale, capace di unire atleti con e senza disabilità cognitive in un percorso comune di relazione, crescita e inclusione. Il supporto di BTM ci permette di dare continuità a questo progetto, ampliarlo e renderlo sempre più parte integrante della nostra identità. È un investimento nel presente e nel futuro, perché educa le nostre ragazze a essere atlete migliori e, soprattutto, persone migliori».

La serata è stata inoltre l’occasione per ripercorrere i principali risultati ottenuti dalle squadre di In Volley nel corso della stagione sportiva appena conclusa. Nel corso dell’evento sono stati consegnati riconoscimenti agli sponsor e alle famiglie che, con il loro sostegno quotidiano, contribuiscono alla crescita delle atlete e allo sviluppo dell’intero movimento sportivo.