Polizia Locale di Torino campione del mondo, oro in Polonia per Marco Simonetti

Il corpo di Polizia Locale di Torino ha il suo campione del mondo. Si tratta di Marco Simonetti, agente iscritto al Gruppo Sportivo della Polizia Locale di Torino che, con la squadra Nazionale di pallavolo Polizie d’Italia, a maggio scorso, si è classificato al primo posto in occasione dei Campionati Mondiali IPA - International Police Association, tenutisi a Wroclaw, in Polonia.

Un risultato storico per gli atleti delle Forze dell'Ordine sotto l'egida dell'International Police Association (IPA) che hanno conquistato la medaglia d'oro sia con la squadra maschile sia con la femminile, agli IPA Games 2026.

La spedizione azzurra in Polonia, svoltasi dal 10 al 15 maggio, ha visto le rappresentative maschili e femminili dominare la competizione. Hanno superato le nazionali di importanti paesi come Germania, Slovenia, Grecia, Moldavia, Romania, Polonia, Cipro e Bulgaria. Il doppio oro ha visto protagonisti molti agenti e ufficiali su tutto il territorio italiano.

La squadra italiana di pallavolo include membri dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria e delle Polizie Locali. E tra questi c’è anche il torinese Marco Simonetti. A lui gli assessori allo Sport della Città di Torino Mimmo Carretta e alla Polizia Locale Marco Porcedda, ieri, hanno voluto dedicare un momento di riconoscimento per il risultato sportivo ottenuto, ma anche per l’impegno all’interno del Gruppo Sportivo della Polizia Locale di Torino. L’agente è, infatti, tra i partecipanti del progetto di incontri con i ragazzi del centro aggregativo giovanile della Parrocchia Maria Regina della Pace di Torino. Un’iniziativa volta a valorizzare la pratica sportiva quale strumento educativo particolarmente efficace nei confronti delle giovani generazioni.

“Un grazie di cuore al nostro Marco - ha detto l’assessore allo Sport Mimmo Carretta - per il lavoro svolto e per aver rappresentato con onore la Città di Torino sia in uniforme sia in ambito sportivo. Il successo della città si costruisce non solo sulle vittorie, ma sul riconoscimento dello sforzo comune e del servizio prestato alla comunità. E il riconoscimento odierno non è una cerimonia formale con "taglio di nastri", ma un gesto di stima e vicinanza per l'impegno profuso dall’intero Gruppo sportivo della Polizia Locale”.

“Il nostro agente, oltre a portare in giro il nome della città con l'uniforme della Polizia Locale, svolgendo un servizio non facile tra le strade cittadine, partecipa anche a iniziative formative e sociali ai ragazzi nei quartieri più problematici della città e alle gare sportive grazie al Gruppo sportivo della Polizia Locale - ha affermato l’assessore alla Sicurezza Marco Porcedda -. Ci è sembrato giusto e doveroso dare il giusto riconoscimento al nostro agente e al Presidente del Gruppo Sportivo della Polizia Locale di Torino Massimo Re per l’ottimo traguardo raggiunto. Un premio che dimostra come la dedizione e la professionalità espresse dal nostro territorio sappiano raggiungere i vertici mondiali. All'agente premiato vanno i più vivi complimenti da parte di tutta l'Amministrazione comunale. Continueremo a sostenere chiunque porti in alto il nome della nostra città nel panorama sportivo globale“.

“È stata un’emozione unica - ha spiegato Marco Simonetti -. L'esperienza della Nazionale e la vittoria in Polonia non le dimenticherò così facilmente. Il percorso della nazionale è iniziato nel 2022; un team costruito attraverso selezioni e raduni per unire i migliori giocatori delle varie Forze dell'ordine. La squadra italiana si è dimostrata tecnicamente e tatticamente superiore, gestendo la pressione di essere i favoriti. L'esperienza è stata valorizzata dalla coesione tra partecipanti provenienti da corpi diversi e da tutta Italia che si sono ritrovati a Milano per un obiettivo comune che siamo contenti di aver raggiunto”.