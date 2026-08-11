Caldo estremo, l'afa non arretra: tra oggi e domani aumentano le città bollino rosso

(Adnkronos) - L'afa non arretra, ma avanza in vista del Ferragosto. L'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute fotografa un inizio settimana in salita. Dopo la giornata di ieri, 10 agosto, che secondo il nuovo aggiornamento mostrava 18 città bollino rosso (Bari, Bologna, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo) su un totale di 27 monitorate, la situazione si mantiene stabile anche nel resto della settimana.

Oggi, martedì 11 agosto, i capoluoghi in rosso aumentano a 19 e mercoledì 12 passano a 20. Alle città già in allerta massima da ieri (livello 3, con possibili rischi per la salute della popolazione generale), si aggiungeranno oggi Bolzano e Brescia il 12. Per la giornata di oggi si contano anche 6 bollini arancioni (codice di allerta 2, con rischi per i fragili, ad Ancona, Brescia, Milano, Trieste, Venezia e Verona) e 2 bollini gialli (livello 1, di pre-allerta, a Cagliari e Torino). Mercoledì in arancione è attesa solo Ancona, con le 6 città restanti in giallo: oltre a Cagliari e Torino, anche Milano, Trieste e Venezia e Verona.

Continua, dunque, l'ondata di caldo, che continuerà - secondo le previsioni meteo - almeno fino a domenica prossima, 16 agosto. Il Ferragosto, dunque, sarà ancora all'insegna delle temperature record vicine ai 40 gradi centigradi, seppure non mancheranno temporali pomeridiani soprattutto nelle zone interne del Nord e sull'Appennino centrale. Poi, a partire da lunedì 17 agosto, la situazione potrebbe cambiare, ma i modelli al momento non sono chiari e regna l'incertezza: secondo alcuni, l'anticiclone africano comincerà a perdere forza, secondo altri bisognerà aspettare fine mese per avere temperature più fresche.