Lo hanno fermato mentre viaggiava a bordo di un'auto nelle vie di Volpiano. Al suo fianco, un conoscente e - a bordo con loro - un bilancino di precisione e un borsello con duemila euro in contanti. Per questo motivo i carabinieri hanno voluto vederci chiaro e, dopo il controllo in via Molino, è scattata la perquisizione all'interno di una camera d'albergo di cui l'uomo aveva con sé la chiave.
A insospettire ancora di più i militari, il fatto che l'uomo, 27 anni, avesse detto di essere ospite di alcuni parenti, senza menzionare l'hotel.
E così, entrati nella camera d'albergo, tra i vestiti i carabinieri hanno trovato un sacchetto con all’interno oltre 200 grammi di cocaina, utile a realizzare almeno 700 dosi e dal valore di alcune decine di migliaia di euro, una volta immesse nel mercato.
L’uomo, originario della provincia di Reggio Calabria, è stato arrestato con l'accusa di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. L’indagine è coordinata dalla Procura di Ivrea.
Cronaca | 11 agosto 2025, 07:57
Volpiano, una camera d'albergo come quartier generale per spacciare cocaina: arrestato un 27enne
L'uomo è stato fermato in auto con un conoscente: aveva con sé denaro in contanti, un bilancino di precisione e la chiave di una stanza d'hotel
