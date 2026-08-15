Inflazione non cede per i torinesi: prezzi al consumo in aumento rispetto al 2025

Nel mese di luglio 2026, a seguito della rilevazione dei prezzi effettuata dall’Ufficio di Statistica della Città di Torino, l’indice complessivo dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) è risultato pari al 103,2 (Base Anno 2025=100), registrando una variazione del be segnando una variazione del +2,9% rispetto al mese di luglio 2025 (tasso tendenziale).

I prezzi dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto segnalano -0,1% sul mese precedente e +3,0% su luglio 2025. I prezzi dei prodotti a media frequenza d’acquisto segnalano una variazione del +0,9% rispetto al mese di giugno 2026 e del +3,2% rispetto all’anno precedente. I prezzi dei prodotti a bassa frequenza d’acquisto segnalano invariato rispetto al mese precedente e una variazione del +2,4% rispetto a luglio 2025.

Nella tipologia di prodotto dei Beni si rileva +0,1% su base congiunturale e +3,2% su base tendenziale. I prodotti in rilevazione hanno subito queste variazioni: alimentari -0,3% sul mese precedente e -0,7% sull’anno precedente; energetici +0,7% sul mese precedente e +15,2% sull’anno precedente, tabacchi invariato sul mese precedente e +4,0% sull’anno precedente, altri beni +0,1% sul mese precedente e +0,9% sull’anno precedente.

Nella tipologia di prodotto dei Servizi si registra +0,6% su base congiunturale e +2,7% su base tendenziale. Sono state riscontrate le seguenti variazioni: servizi relativi all’abitazione +0,2% sul mese precedente e +3,7% sull’anno precedente; servizi relativi alle comunicazioni invariato sul mese precedente e -2,2% sull’anno precedente; servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona +0,6% sul mese precedente e +1,8% sull’anno precedente; servizi relativi ai trasporti +2,0% sul mese precedente e +4,3% sull’anno precedente; servizi vari invariato sul mese precedente e +2,4% sull’anno precedente.

L’inflazione di fondo al netto degli energetici e degli alimentari freschi segnala +0,4% rispetto al mese precedente e +1,7% rispetto all’anno precedente.

L’Indagine dei Prezzi al Consumo è stata effettuata secondo le disposizioni e le norme tecniche stabilite dall’Istat. I dati relativi al mese di luglio si possono consultare sul sito: https://www.comune.torino.it/statistica