Prestiti personali: in Piemonte nei primi sei mesi del 2026 le richieste sono state fatte per avere maggiore liquidità

Secondo i dati dell’Osservatorio Finanziamenti di Segugio.it, in cima alle finalità di finanziamento più popolari in Piemonte nei primi 6 mesi del 2026 si trova la Liquidità, che assorbe il 35,1% del totale delle richieste. Per quanto riguarda gli importi richiesti per prestiti personali, nella regione la media è pari a 11.558 €, mentre guardando alla durata dei finanziamenti il dato medio si attesta a 5 anni e 5 mesi.

Nei primi 6 mesi del 2026 Biella si è distinta come la provincia piemontese dove l’importo medio richiesto è più elevato nei prestiti personali, con un dato pari a 13.012 €, mentre il valore più basso si registra a Vercelli, con 11.567 €. Torino supera di poco i 12mila euro di media.

Sul fronte della durata dei finanziamenti, il valore più alto si osserva invece in provincia di Novara, pari a 5 anni e 8 mesi, mentre i piani più brevi si registrano nel Verbano-Cusio-Ossola, dove la durata media è di 5 anni e 5 mesi. A Cuneo si trovano poi i richiedenti di prestiti personali più giovani del Piemonte, con 42 anni e 9 mesi in media, mentre l’età media più alta si registra ad Alessandria, con 45 anni e 9 mesi.



Sul fronte cessione del quinto, invece, nei primi 6 mesi del 2026 i dipendenti privati sono i maggiori richiedenti in Piemonte, assorbendo il 49,4% delle richieste totali. Seguono i pensionati, con il 28,9% del mix, e i dipendenti pubblici, che pesano per il 21,7% delle richieste. Per quanto riguarda l’importo medio richiesto, nei primi 6 mesi del 2026 in Piemonte il dato complessivo è pari a 21.746 €. Guardando alle singole categorie, l’importo medio richiesto è pari a 26.949 € per i dipendenti pubblici, 21.604 € per i dipendenti privati e 18.086 € per i pensionati. La durata media dei finanziamenti si attesta a 8 anni e 6 mesi.



Nei primi 6 mesi del 2026 la provincia di Vercelli si è distinta per l’importo medio richiesto più elevato in Piemonte per le cessioni del quinto, con 25.455 € in media, mentre a Biella si registra il valore più basso, pari a 19.630 €. Per Torino, la quota è 21.714 euro.

A Vercelli, inoltre, la durata media dei finanziamenti è la più alta della regione, pari a 9 anni e 3 mesi, mentre i piani più brevi si osservano a Novara, con 8 anni in media. Per quanto riguarda l’età dei richiedenti, infine, in provincia di Biella si registra il valore più alto, con 55 anni e 1 mese in media, mentre a Vercelli ci sono i richiedenti più giovani, con 48 anni e 5 mesi in media.