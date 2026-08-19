Po e fiumi ai minimi storici in Piemonte, le proposte di Europa Radicale

Il Po a Torino ha una portata di 26,2 metri cubi al secondo contro una media storica di 36,4 (72% della media); Il Po a San Sebastiano Po ha una portata di 13,8 metri cubi al secondo contro una media storica di 42,9 (32% della media); Il Po a Isola Sant'Antonio ha una portata di 40,6 metri cubi al secondo contro una media storica di 225,8 (18% della media); Il Sesia a Palestro ha una portata di 16,1 metri cubi al secondo contro una media storica di 62,3 (26% della media). Sui fiumi piemontesi ai minimi storici interviene Igor Boni (presidente di Europa Radicale): "I dati sono inequivocabili. Siamo di fronte a una nuova realtà che si affronta con cambiamenti radicali, innanzitutto in agricoltura".

"Il Po che diminuisce in percentuale la sua portata, da monte a valle, rispetto alla portata media, è il segno di prelievi idrici fuori scala rispetto alle disponiblità. L'unico fiume che non subisce i danni ingenti di questa annata è la Dora Baltea che ha una buona disponibilità idrica in virtù dello scioglimento dei ghiacciai del Monte Bianco che alimentano il fiume. Ghiacciai che come gli altri si stanno riducendo drasticamente - aggiunge Boni - E allora che fare? L’UE indica l'efficienza idrica come criterio da seguire per ridurre la domanda; solo in ultima analisi valutare nuove infrastrutture di offerta. Qui si ragiona al contrario!"

"Per ridurre di MILIARDI di metri cubi i consumi come è urgente fare serve puntare su colture meno idroesigenti (basta riso e mais su suoli non adatti!) e soprattutto su tecnologie e innovazioni che consentono di irrigare con quantitativi d'acqua di molto minori rispetto alle tecniche tradizionali. Mettiamocelo in testa: il passato di abbondanza non ci sarà più”, conclude il presidente dei Radicali.