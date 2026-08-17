Scuola, per la prima volta la Regione Piemonte finanzia il 100% delle domande del Voucher B

Promessa mantenuta sui Voucher Scuola. Per la prima volta la Regione Piemonte finanzierà il 100% delle domande pervenute e ritenute idonee per il Voucher B , destinato all'acquisto di libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione. Un risultato reso possibile grazie all’adozione dei nuovi criteri, approvati da Giunta e Consiglio regionale, su proposta dell’assessorato all’Istruzione e Merito.

Complessivamente, la Regione Piemonte mette in campo 20.490.540 euro per i Voucher Scuola: 15.507.325 euro sono destinati al Voucher B , mentre 4.983.215 euro finanzieranno il Voucher A , dedicato alle spese di iscrizione e frequenza scolastica.

Voucher B: finanziato il 100% delle domande idonee

Per la prima volta dall’istituzione dei Voucher, grazie alle scelte compiute della Regione Piemonte, verranno finanziate il 100% delle domande presentate e ritenute idonee. Un risultato che permette di ampliare in maniera significativa la platea delle famiglie sostenute dalla Regione: saranno infatti 76.534 le domande finanziate (28.520 in più rispetto all'anno scolastico 2025/2026, quando i beneficiari erano stati circa 48 mila), con 14.612 non ritenute invece idonee per mancanza di requisiti. Tutte le domande risultate ammissibili saranno finanziate. Le graduatorie saranno approvate entro il 25 agosto , al termine dell’istruttoria tecnica che ha verificato il possesso dei requisiti previsti dall’Avviso ed escluso le domande non conformi.

Voucher A: 557 domande in più e l’impegno a scorrere a graduatoria

Crescono anche le richieste per il Voucher A: rispetto all'anno scolastico 2025/2026 sono state presentate 557 domande in più (5.136 quest’anno, 4.579 nel 2025/2026). La Regione finanzierà in questa prima fase Voucher A per complessivi 4.983.215 euro . Anche su questo fronte, però, la volontà della Regione è chiara: la Direzione verificherà la disponibilità di ulteriori risorse di bilancio per valutare lo scorrimento della graduatoria del Voucher A, come già avvenuto lo scorso anno per il Voucher B.

Cameroni: “Risultato storico”

«Avevamo preso un impegno con le famiglie piemontesi e oggi possiamo dire di averlo mantenuto: per la prima volta finanziamo tutte le domande idonee per il Voucher B. Più di 76mila famiglie potranno contare concretamente sul sostegno della Regione per affrontare le spese scolastiche dei propri figli, con oltre 28 mila beneficiari in più rispetto allo scorso anno. Ma il risultato più importante è un altro: superiamo definitivamente quel meccanismo che negli anni passati lasciava migliaia di famiglie con una domanda ammessa, ma senza le risorse per finanziarla. Avevamo scelto una direzione precisa: utilizzare le risorse disponibili per allargare il più possibile la platea e fare arrivare il sostegno a più famiglie. Oggi quel principio diventa realtà e siamo orgogliosi di aver mantenuto la parola data», dichiara l'assessore all'Istruzione e Merito della Regione Piemonte Daniela Cameroni.

«Sul Voucher A – prosegue l’assessore – nessun passo indietro sulla libertà di scelta educativa, che per noi resta centrale come testimoniano i 7,7 milioni di euro appena stanziati per le scuole dell’infanzia paritarie. Le domande per il sostegno all’iscrizione e frequenza sono aumentate ancora e lavoreremo, come abbiamo fatto lo scorso anno, per reperire le risorse necessarie e scorrere così la graduatoria per quanto possibile». «Il diritto allo studio e la libertà di scelta educativa sono due principi sui quali intendiamo continuare a investire con convinzione» conclude Cameroni .

Le graduatorie saranno pubblicate e consultabili a partire da martedì 25 agosto sul sito della Regione Piemonte, nella pagina dedicata al Voucher Scuola per l'anno scolastico 2026/2027: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/istruzione-formazione-lavoro/istruzione/voucher-scuola/voucher-scuola-2026-2027. Da quel momento le famiglie potranno verificare l'esito della propria domanda e tutte le informazioni relative al contributo.

Come ricevere e spendere il Voucher

A partire dall'anno scolastico 2026-2027 l'erogazione dei voucher per conto di Regione Piemonte, a seguito di gara pubblica, sarà gestita dall'azienda Cirfood S.C. in collaborazione con Valyouness. Ogni beneficiario riceverà una mail dal gestore esterno Cirfood S.C. con Valyouness, con le credenziali per accedere alla piattaforma web Valyouness Flex dove si troverà il voucher. Nella mail sarà data indicazione dell’effettiva attivazione del voucher e del suo valore e saranno fornite tutte le istruzioni per l'utilizzo.

Il voucher scuola è spendibile attraverso un normale smartphone dopo aver effettuato la registrazione sulla piattaforma web dedicata Valyouness Flex.

I beneficiari dovranno semplicemente presentarsi nella scuola frequentata dal figlio (per spendere il voucher A) oppure negli esercizi commerciali convenzionati (voucher B) muniti del proprio smartphone: la scuola o l’esercente scalerà dal conto virtuale dell’utente l’esatto importo relativo al pagamento della retta scolastica o all’acquisto di libri, materiale didattico o strumenti tecnologici.

L’elenco degli esercizi presso i quali è possibile spendere il voucher sarà disponibile sulla piattaforma Valyouness Flex contemporaneamente alla pubblicazione delle graduatorie dei beneficiari. La rete dei punti convenzionati è costantemente aggiornata.