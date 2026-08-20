Meteo, Italia divisa a metà con temporali al Nord e caldo e sole al Sud: "Ma la fine dell'estate è ancora lontana"

(Adnkronos) - L'estate sta davvero finendo? Anche se da oggi, giovedì 20 agosto, una intensa perturbazione

atlantica sta portando temporali e grandinate su molte regioni del Nord Italia, la risposta è "no". E' quanto ha spiegato all'Adnkronos Mattia Gussoni, esperto de IlMeteo.it, che ha fatto il punto circa le condizioni meteorologiche che accompagneranno quest'ulima parte del mese di agosto.

Quello che è certo è che l'Italia sarà letteramente spaccata a metà dal punto di vista climatico, con rovesci al Nord e caldo e sole al Sud e sulle isole. "Quella di oggi è la prima perturbazione che segna la fine della lunga ondata di caldo che ci accompagnato nelle ultime settimane - ha detto Gussoni -. Ci saranno piogge molto forti in Liguria, dove solo giovedì mattina sono caduti 180 mm, un evento eccezionale considerando che la media stagionale è di 80 mm. Ma la fase clou arriverà nel pomeriggio di giovedì, quando sono attesi temporali e grandinate intense oltre che sulla Ligura anche sulla Lombardia e il Nord Est. Un secondo impulso instabile arriverà venerdì 21 agosto sempre sul Centro Nord, col maltempo che martellerà anche Toscana, Lazio, Umbria e Marche. Qui le temperature subiranno un forte calo e andranno ben al di sotto delle medie stagionali: a Milano, Torino e Venezia i termometri si fermeranno intorno ai 24 gradi, con una diminuzione di 8/10 gradi rispetto alla scorsa settimana. Al Sud e sulle Isole invece ci sarà ancora tanto sole".

E nel weekend? Secondo Gussoni, "ci sarà un sensibile miglioramento, con qualche piovasco solo nel pomeriggio di sabato ancora al Nord Est ma poi il cielo si pulirà". Ma guai ad abiturarsi, perché verso la metà della prossima settimana tornerà l'anticiclone africano che porterà soprattutto al Sud le temperature ancora una volta oltre i 35 gradi centogradi. "Da mercoledì 26 agosto - ha concluso Gussoni - è prevista la rimonta di un promontorio del più vasto anticiclone subtropicale africano, che si estenderà dalle zone interne di Tunisia e Algeria su buona parte del bacino del Mediterraneo. Oltre a una maggior stabilità atmosferica con tanto sole su buona parte del Paese, le temperature si manterranno ampiamente sopra le medie stagionali. In città come Roma, Firenze e Napoli sono previsti valori intorno ai 33/35°C; nelle aree interne di Sicilia, Sardegna, Calabria e Puglia si potranno facilmente sfiorare o superare i 37-38 °C durante le ore più calde. Insomma specie al Centro Sud e sulle due Isole Maggiori questa caldissima estate (probabilmente chiuderà come la più calda di sempre) ha tutta l’intenzione di proseguire senza sosta anche nella parte conclusiva del mese di Agosto".