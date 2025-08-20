La Vuelta 2025 arriva a Torino: giovedì Fiesta con i ciclisti in centro, bus deviati

Torino si prepara ad accogliere la "Vuelta" spagnola. La “Salida Oficial” della manifestazione ciclistica partirà ufficialmente dal Piemonte, con la prima tappa che prenderà il via da Venaria Reale per attraversare il cuore del capoluogo.

Fiesta in piazzetta Reale

Ma non sarà solo sport. Torino celebrerà la Vuelta con una festa lunga tre giorni, fatta di spettacolo, cultura e passione per le due ruote. I festeggiamenti cominceranno domani, con la città che accoglierà le 22 squadre partecipanti in piazzetta Reale, per un evento gratuito e aperto a tutti che farà respirare l’atmosfera vibrante di una Fiesta Española e permetterà di incontrare da vicino i campioni della corsa.

Bus deviati

Per questo il 21 agosto sarà chiuso al passaggio dei mezzi il tratto compreso tra via Pietro Micca e corso Regina Margherita, con alcune linee deviate dalle 18.30 alle 21 circa. Di seguito le modifiche di percorso

LINEA 4

• direzione via Delle Querce (Falchera): da via XX Settembre angolo corso Matteotti deviata in corso Matteotti, corso Re Umberto, corso Vittorio Emanuele II, corso Vinzaglio, via Cernaia, piazza XVIII Dicembre, corso San Martino, piazza Statuto, corso Beccaria, corso Principe Eugenio, corso Regina Margherita, corso Giulio Cesare e percorso normale;

LINEA 8

• nella sola direzione via Mezzaluna (San Mauro): da via Cernaia angolo corso Galileo Ferraris deviata a sinistra per corso Siccardi – via Della Consolata – destra corso Regina Margherita – sinistra corso XI Febbraio – segue percorso normale.

LINEA 11

• nella sola direzione via Leopardi (Venaria): da via Sacchi angolo corso Vittorio Emanuele II deviata in corso Vittorio Emanuele II, via Accademia Albertina, via Rossini, corso Regina Margherita, Rondò Rivella, corso Regina Margherita, piazza della Repubblica,Giulio Cesare e percorso normale.

LINEA 19

• nella sola direzione corso Cadore: da corso Bolzano angolo via Cernaia prosegue per Piazza XVIII Dicembre, corso S. Martino, piazza Statuto, corso Beccaria, corso Principe Eugenio, Rondò Forca, corso Regina Margherita, piazza della Repubblica, corso Regina Margherita, corso XI Febbraio e percorso regolare.

LINEA 27

• nella sola direzione via Anglesio: da via XX Settembre angolo via Pietro Micca deviata per via Pietro Micca, piazza Castello, viale Partigiani (Giardini Reali), per corso San Maurizio, Rotonda Rivella, corso Regio Parco, percorso normale.

LINEA 51

• nella sola direzione Park Stura: da corso Bolzano angolo via Cernaia prosegue per Piazza XVIII Dicembre, corso S. Martino, piazza Statuto, corso Beccaria, corso Principe Eugenio, Rotonda Forca, corso Regina Margherita, piazza della Repubblica, corso Giulio Cesare,

• percorso normale.

LINEA STAR 2

• nella sola direzione corso Bolzano: da via Pietro Micca angolo via XX Settembre deviata per via Pietro Micca, via Cernaia, segue percorso normale.