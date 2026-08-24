Lingotto Fiere chiude già l'ombrellone: tutto pronto per la stagione autunno-inverno 2026

Lingotto Fiere cambia pelle continuamente: tra ottobre e dicembre, i suoi 100.000 metri quadrati, tra spazi indoor e outdoor, si trasformano per accogliere pubblici, idee e community differenti. Il calendario autunno-inverno 2026 vedrà alternarsi dieci appuntamenti tra eventi organizzati da GL events Italia, come Casàlia, Restructura e la versione natalizia si Be Comics! Be Games!, e manifestazioni che da anni scelgono Torino. Lifestyle, design, salute, arte, edilizia, innovazione industriale, creatività e cultura pop si alternano, confermando la vocazione trasformista del quartiere fieristico torinese.

"La forza di Lingotto Fiere è la sua capacità di essere ogni volta qualcosa di diverso, mantenendo la stessa funzione: creare occasioni di incontro tra persone, idee e imprese - dichiara Gàbor Ganczer , amministratore delegato di GL events Italia -. Il Rapporto SIAE 2025 colloca Lingotto Fiere al quarto posto tra le 489 strutture fieristiche italiane per affluenza e spesa del pubblico, in un comparto che a livello nazionale ha superato gli 11 milioni di visitatori e i 94 milioni di euro di spesa. È un risultato che conferma il ruolo di Lingotto come infrastruttura strategica per Torino e per il territorio, capace di generare opportunità economiche, attrarre competenze e mettere in connessione filiere, comunità e pubblici differenti".

8-11 ottobre: tre eventi, tre pubblici, un quartiere fieristico

La stagione si apre con uno dei momenti più intensi: l'8 e l'11 ottobre il quartiere fieristico ospiterà contemporaneamente 3 eventi rivolti a target differenti.

Nei 20.000 metri quadrati dell'Oval Lingotto Fiere debutterà Casàlia, nuovo progetto firmato GL events Italia dedicato a casa, lifestyle, design. Una manifestazione pensata per mettere in dialogo aziende, professionisti e consumatori attorno ai nuovi modi di abitare.

Negli stessi giorni, dall'8 al 10 ottobre, il Padiglione 1 ospiterà il 56° Congresso Internazionale SIDO, appuntamento di riferimento per la comunità ortodontica italiana e internazionale.

Il 10 e 11 ottobre il Padiglione 3 accoglierà invece Idea Sposa, manifestazione storica dedicata al mondo wedding.

La continua trasformazione

Il 22 e 23 ottobre il Padiglione 1 ospiterà Campus - Salone dello Studente, evento dedicato all'orientamento scolastico, universitario e professionale che coinvolge ogni anno migliaia di studenti e famiglie. Sempre nel Padiglione 1, dal 12 al 15 novembre, andrà in scena Abilmente, il salone dedicato alla creatività manuale e all'hobbistica. Mentre dal 23 al 25 novembre sarà la volta di VTM - Vehicle & Transportation Technology Innovation Meetings, evento internazionale B2B dedicato alle tecnologie per l'automotive e la mobilità.

Nella settimana dell'arte, l'intero complesso del Lingotto Fiere sarà attivo simultaneamente, consolidando il suo ruolo tra i principali hub europei della cultura contemporanea. Il 30 e 31 ottobre, infatti, i Padiglioni 1, 2 e 3 ospiteranno C2C Festival, tra i più importanti eventi del nostro continente dedicati alla musica d'avanguardia e alla ricerca creativa. In parallelo, dal 30 ottobre al 1 novembre, l'Oval Lingotto accoglierà Artissima, la principale fiera italiana interamente dedicata all'arte contemporanea, capace di richiamare gallerie, artisti, collezionisti e curatori da tutto il mondo.

L'Oval Lingotto, padiglione monoplanare più grande d’Italia, cambierà nuovamente configurazione dal 12 al 14 novembre con Restructura, manifestazione organizzata da GL events Italia dedicata al recupero edilizio, alla riqualificazione energetica e all'innovazione nelle costruzioni. Infine il 12 e 13 dicembre nuovo look per diventare la casa dell’edizione natalizia di Be Comics! Be Games!, il festival di GL events Italia e Fandango Club Creators dedicato a fumetti, videogiochi, cosplay, cinema, musica e cultura pop.

Un'infrastruttura che genera valore

Con un'offerta che integra appuntamenti professionali, eventi culturali e manifestazioni consumer, Lingotto Fiere si conferma piattaforma di sviluppo per il territorio. La sua crescita si inserisce nel percorso di consolidamento di GL events Italia, parte del Gruppo GL events, tra i principali operatori mondiali nell'organizzazione e gestione di eventi, fiere e congressi, presente in 30 Paesi attraverso un network di 70 sedi.

L'esperienza internazionale trova applicazione a Torino, dove il quartiere fieristico genera valore per il territorio: secondo il Bilancio Pop 2025 di GL events Italia, il 77% dei costi sostenuti dall'azienda è destinato a servizi, alimentando la filiera composta da imprese, professionisti e fornitori. La successione di eventi rivolti a pubblici differenti assicura continuità a questo ecosistema di operatori, generando un impatto economico che va oltre i giorni di apertura delle manifestazioni e si diffonde nell’arco dell’anno.

La dimensione internazionale del Gruppo trova espressione anche nel coinvolgimento di GL events nella realizzazione delle infrastrutture temporanee per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. Un impegno che conferma la capacità del Gruppo di operare nei grandi eventi globali.