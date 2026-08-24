Il grande ciclismo torna sulle Alpi: la Strambino-Ceresole Reale decide il Tour de l’Avenir

La vittoria del genovese Lorenzo Mark Finn nella quinta tappa del Tour de l’Avenir, la cronoscalata da Les Carroz a Flaine, fa crescere l’attesa per la frazione conclusiva Strambino-Ceresole Reale, in programma mercoledì 26 agosto . Da questa sera il campione mondiale Juniores e Under 23 indossa la maglia gialla di leader della classifica generale, alla vigilia della durissima penultima frazione con arrivo al Col de l’Iseran.

Il gran finale in Italia promette spettacolo perché, dopo due anni, torna nel territorio della Città metropolitana di Torino la corsa che da 65 anni segnala agli appassionati di ciclismo di tutto il mondo i talenti emergenti delle due ruote. È proprio grazie all’iniziativa della Città metropolitana di Torino che la 62ª edizione della prestigiosa gara a tappe, vinta in passato da campioni del calibro di Felice Gimondi, Greg LeMond, Miguel Indurain, Laurent Fignon e Tadej Pogačar, si concluderà ai 2275 metri del Lago Serrù, nel territorio del Comune di Ceresole Reale e del Parco Nazionale Gran Paradiso, ripercorrendo parzialmente il percorso della tappa del Giro d’Italia 2019, il cui traguardo era anche in quel caso posto al Serrù.

La frazione finale partirà alle 12 dalla piazza del Municipio di Strambino e il percorso sarà lungo 127,8 km, a cui vanno aggiunti i 2 km di trasferimento dal centro storico di Strambino al km 0, all’esterno dal centro abitato. I corridori dovranno affrontare un dislivello positivo di 2556 metri. Arrivando al Lago Serrù le giovani speranze del ciclismo mondiale avranno percorso in 7 giorni 938 km e avranno superato un dislivello positivo totale di oltre 13.000 metri.

IL PERCORSO E LE INTERRUZIONI STRADALI

A Strambino mercoledì 26 agosto l’ area compresa tra le piazze del Municipio, Don Luigi Vesco e Repubblica rimarrà chiusa al transito e alla sosta dalle 8 alle 16 . L’area dei parcheggi presenti nella via Cotonificio (area mercatale) sarà inoltre interdetta alla sosta e al transito dalle 8 alle 15 , in quanto riservata allo stazionamento dei bus delle squadre in gara. Nel concentrico di Strambino il percorso di gara interesserà corso Torino dall’intersezione con piazza Repubblica all’intersezione con la Provinciale 56 e la SP 56 (viale Kennedy) fino al confine con il Comune di Caravino. Tali arterie saranno interdette al transito dalle 11,15 circa alle 14 circa .

Oltre a Strambino e Ceresole Reale-Lago Serrù, le località e i Comuni toccati dalla corsa (come da tabella oraria allegata ) sono Caravino, Albiano d’Ivrea, Bollengo, San Lorenzo, San Giovanni, nuovamente Strambino, San Martino Canavese, Silva, Torre Canavese, Bairo, Madonna delle Grazie, Agliè, Ciconio, Rivarolo Canavese, Favria, Busano, Rivara, Prascorsano, San Colombano Belmonte, Cuorgné, Salto, Pont Canavese, Sparone, Locana, Rosone, Noasca, Prese-Montone. Un’Ordinanza del Prefetto di Torino dettaglierà gli orari di chiusure delle strade interessate al passaggio della corsa.

A Ceresole Reale mercoledì 26 agosto la Strada Provinciale 50 del Colle del Nivolet sarà chiusa a partire dalle 8 in località Chiapili Inferiori . Il transito all’interno dell’abitato di Ceresole sarà vietato dalle 14,30 e fino al termine della manifestazione a partire dalla galleria lungo la Provinciale 460 . Saranno vietati gli attraversamenti e le uscite da strade laterali e parcheggi. Il servizio di bus navetta all’interno del paese sarà sospeso dalle 14,30 a fine manifestazione e saranno sospese le navette verso il Colle del Nivolet , ad eccezione della corsa su prenotazione in partenza da Locana ore 6,30, con rientro dal Nivolet alle 18,30. Il parcheggio al Lago Serrù sarà chiuso con rimozione forzata dalle 24 di martedì 25 agosto alle 18,30 di mercoledì 26 .

UNA NOTTE GIALLA A STRAMBINO ASPETTANDO IL TOUR DE L’AVENIR

Martedì 25 agosto a partire dalle 20,30 a Strambino si vivrà una Notte Gialla, che si aprirà con la premiazione delle giovani e dei giovani strambinesi che si sono distinti nello sport. Alle 21,30 è in programma una serata di teatro, musica ed energia, con lo spettacolo “Le più grandi imprese del ciclismo italiano” proposto da Daniele Ronco e dalla sua compagnia Mulino ad arte. Il Teatro a Pedali proporrà un emozionante viaggio tra le storie e le imprese dei campioni che hanno fatto sognare intere generazioni, da Bottecchia a Bartali, da Coppi a Pantani fino a Nibali. Ad accompagnare il racconto, musica dal vivo sulle note di Mina, Domenico Modugno, Lucio Dalla, Gianna Nannini, Zucchero e tanti altri grandi artisti italiani. Con il Teatro a Pedali, il pubblico potrà salire in sella e contribuire, pedalando, a generare l’energia necessaria per alimentare lo spettacolo. Per vedere un assaggio dello spettacolo: www.youtube.com/watch?v=tEc9n9G2MRY .

LE SQUADRE PARTECIPANTI E IL NUOVO FORMAT ORGANIZZATIVO

La corsa organizzata dalla società Alpes Velo con il supporto della ASO, organizzatrice del Tour de France rimane l'evento di riferimento nel calendario per i giovani talenti Under 23: un vero e proprio Tour de France per i giovani corridori, vinto lo scorso anno dal francese Paul Seixas, già protagonista alla Grande Boucle 2026, malgrado i suoi soli 19 anni. Non a caso, oggi Seixas era presente sul percorso della cronoscalata per vedere all’opera Lorenzo Mark Finn, uno dei probabili avversari di rilievo nei prossimi anni. Il format del Tour de l’Avenir è cambiato significativamente in termini di partecipazione, poiché da quest’anno la corsa è aperta anche alle squadre di sviluppo, comprese le riserve UCI WorldTour.

La lista delle 25 squadre partecipanti al Tour de l’Avenir 2026 interpreta il cambio di format, con apertura alle squadre sviluppo da cui provengono i volti nuovi già pronti a spiccare il volo nel World Tour: Red Bull - Bora-hansgrohe Rookies, XDS Astana Developement Team, Lotto - Groupe Wanty, Netcompany INEOS Racing Academy, Movistar Team Academy, Lidl - Trek Future Racing, Groupama – FDJ United CT, Tudor Pro Cycling Team Under 23, Decathlon CMA CGM Development Team, Hagens Berman Jayco Cycling Team, EF Education Aevolo, UAE Team Emirates Adnoc, Team Visma Lease a Bike Development, Bahrain Victorious Development Team, Developement Team Picnic Post NL, Soudal Quick-Step Development Team. Con loro le squadre nazionali di Germania, Canada, Francia, Norvegia, Polonia, Usa, Italia, Indonesia e del Centre Mondial du Cyclisme.

Il Tour de l’Avenir 2026 è partito da Caen-la-Mer; più precisamente da Ouistreham-Riva Bella. Dalla costa della Normandia la carovana dei ciclisti ha iniziato il percorso per raggiungere le Alpi passando per Argentan (Orne), l’antica contea del Perche (Nogent-le-Rotrou), la Valle della Loira (Amboise), la Sologne (Vierzon) e infine la Borgogna, con l’ormai consueto arrivo a Saint-Vallier e Semur-en-Auxois. Come detto, il trittico alpino che conclude la corsa è iniziato con la cronometro individuale di montagna tra Les Carroz e Flaine nell'Alta Savoia. La tappa regina di martedì 25 agosto si concluderà in cima al Col de l'Iseran, il passo di montagna asfaltato più alto d'Europa a 2.764 metri, che domina l'Alta Tarentaise ed è diventato un appuntamento fisso della corsa nel corso degli anni. Ma il verdetto finale lo deciderà la salita verso il Lago Serrù.



