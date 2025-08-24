 / Cronaca

Cronaca | 24 agosto 2025, 15:05

Esplosione in un’abitazione a Viù: una persona trasportata in elicottero al CTO

Sul posto è intervenuto il 118 di Azienda Zero con elisoccorso. La causa sarebbe da riferirsi a una bombola scoppiata

Paura nel primo pomeriggio di oggi nella frazione Pessinea, dove si è verificata un’esplosione all’interno di un’abitazione, presumibilmente causata dallo scoppio di una bombola.

Sul posto è intervenuto il 118 di Azienda Zero, con l’attivazione del Servizio Regionale di Elisoccorso. Una persona è rimasta coinvolta nell’incidente: non ha riportato ustioni, ma ha subito un trauma da scoppio.

Il ferito sarà trasportato al CTO di Torino con gravi ferite per ulteriori accertamenti e cure. Le autorità stanno ora verificando le cause dell’esplosione e la stabilità dell’edificio.

Redazione

