 / Cronaca

Cronaca | 24 agosto 2025, 19:03

Asserragliato in casa, minaccia un gesto estremo: dispiegamento di forze per fermarlo

L'allarme nel tardo pomeriggio di oggi tra via Farinelli e via Riboli. Zona isolata

Asserragliato in casa, minaccia un gesto estremo: dispiegamento di forze per fermarlo

Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 24 agosto 2025, in un edificio del complesso residenziale che da via Farinelli dà su via Riboli. Un uomo si è chiuso all’interno della propria abitazione, dichiarando di essere in possesso di un’arma e manifestando l’intenzione di compiere un gesto estremo. 

L’allerta è scattata intorno alle 17,30 e sul posto sono rapidamente giunte cinque pattuglie dei carabinieri, tre squadre dei vigili del fuoco e due ambulanze pronte ad assistere in caso di emergenza.

La zona è stata isolata e le forze dell’ordine stanno gestendo la delicata situazione, nel tentativo di avviare un dialogo con l’uomo per riportarlo alla calma. Al momento, la vicenda è ancora in fase di stallo.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium