Asserragliato in casa, minaccia un gesto estremo: dispiegamento di forze per fermarlo

Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi, domenica 24 agosto 2025, in un edificio del complesso residenziale che da via Farinelli dà su via Riboli. Un uomo si è chiuso all’interno della propria abitazione, dichiarando di essere in possesso di un’arma e manifestando l’intenzione di compiere un gesto estremo.

L’allerta è scattata intorno alle 17,30 e sul posto sono rapidamente giunte cinque pattuglie dei carabinieri, tre squadre dei vigili del fuoco e due ambulanze pronte ad assistere in caso di emergenza.

La zona è stata isolata e le forze dell’ordine stanno gestendo la delicata situazione, nel tentativo di avviare un dialogo con l’uomo per riportarlo alla calma. Al momento, la vicenda è ancora in fase di stallo.