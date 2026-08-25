Bottega supporta il suo importatore ucraino

Appena ha saputo del nuovo, terzo bombardamento ai danni dei siti logistici del suo importatore ucraino, la Fozzy Goup, (tre pesanti bombardamenti con danni per oltre 100 milioni di dollari e una decina di dipendenti uccisi) Sandro Bottega, l’imprenditore vitivinicola che da decenni vende il suo Prosecco e i vini più pregiati, ha subito fatto sapere al suo cliente e amico, di aver messo a disposizione una cifra di 60-70 mila euro per i primi aiuti, e di voler far venire in Italia, assumendoli in azienda, i parenti più stretti delle vittime.

Un contributo importante la, soprattutto, una denuncia su quanto sta avvenendo a Kiev e nelle altre città ucraine. “ Stando alle prime indicazioni Fozzy Group”, dice Bottega, “ha subito danni devastanti su oltre 100 mila mq di siti produttivi. Si dice che potrebbero essere 200 milioni di dollari le devastazioni subite ma, a colpire maggiormente è che ci sono stati oltre 10 morti tra i dipendenti e numerosi i feriti.

Questa guerra è una vergogna e questi attacchi rendono evidente che l’intento delle forze russe è che attaccando i distributori di generi alimentari si lascia la popolazione in posizione di debolezza. Calcolando che praticamente tutte le centrali elettriche sono state danneggiate c’è da chiedersi dove si andrà a finire. Spero che quanto sta facendo Bottega spa venga seguito, soprattutto facendo capire alle istituzioni che è venuto ilk momento di trovare soluzioni diplomatiche vere”.