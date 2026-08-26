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Scuola e formazione | 26 agosto 2026, 13:10

Colletta scolastica, a Rivoli la raccolta di materiale didattico per le famiglie in difficoltà

E' possibile partecipare fino al 14 settembre, ecco quali cartolerie e librerie aderiscono

Colletta scolastica, a Rivoli la raccolta di materiale didattico per le famiglie in difficoltà

Dal 24 agosto al 14 settembre 2026 la Città di Rivoli promuove la nuova edizione della colletta scolastica solidale, un'iniziativa volta a sostenere il diritto allo studio e ad alleviare l'impatto economico legato all'avvio del nuovo anno scolastico per i nuclei familiari in situazione di fragilità. L'iniziativa, sviluppata nell'ambito del progetto Ovest Food Lab in stretta collaborazione con l'Assessorato ai Servizi a Sostegno delle Famiglie, l'Assessorato al Commercio della Città di Rivoli e il Consorzio Ovest Solidale, attiva una rete capillare di solidarietà sul territorio comunale.

I cittadini potranno acquistare e donare articoli di cancelleria e materiale didattico presso le cartolerie e librerie cittadine aderenti, identificabili dall'esposizione della locandina ufficiale:

Cartoleria 3B – Corso Francia 118

Cartolibreria Rivolese – Via Gobetti 6

Libreria Panassi – Corso Susa 18B

Libreria Equilibri – Via Gatti 1

Libreria Ubik – Via Piol 37/D

Cartoleria Negro – Via Cavalieri di Vittorio Veneto 10/A

In aggiunta ai punti vendita, la consegna dei materiali potrà avvenire presso gli Spazi AN.CO.RE nei seguenti orari:

Centro di Quartiere Maiasco (Via Tevere 41/b): Martedì e Venerdì, ore 09:00 – 13:00

Repubblica & Dintorni - Centro di Quartiere Repubblica (Via Camandona 9/a): Martedì, ore 14:30 – 18:00

Sede C.O.S. (Via Nuova Collegiata 5): Mercoledì, ore 09:00 – 13:00

Centro di Quartiere Bastioni (Via Alba 11): Venerdì, ore 09:00 – 13:00

Nato originariamente per contrastare lo spreco alimentare e favorire l'inclusione sociale tramite il recupero dell'invenduto nei mercati, il progetto Ovest Food Lab amplia così il proprio raggio d'azione alle esigenze educative. I beni raccolti saranno catalogati e distribuiti alle famiglie individuate direttamente dai servizi del Consorzio Ovest Solidale.

"Anche quest'anno, per il terzo anno consecutivo, è partita la colletta scolastica: un'iniziativa volta ad aiutare le fasce più deboli dando un concreto aiuto a queste famiglie e ai loro bambini e ragazzi che a metà settembre ricominceranno la scuola. – dichiarano l'assessore ai Servizi a Sostegno delle Famiglie, Silvia Romussi, e l'Assessore al Commercio, Marco Tilelli Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a questa iniziativa di solidarietà recandosi presso le attività e spazi che hanno aderito. Un grande grazie ai commercianti, il Consorzio Ovest Solidale, Ovest Food Lab, i comitati di Quartiere e AN.CO.RE. per il supporto all’iniziativa".

Le operazioni di donazione rimarranno attive fino a lunedì 14 settembre 2026. Ulteriori dettagli sull'iniziativa  sui canali istituzionali del Comune di Rivoli o rivolgendosi ai Comitati di Quartiere coinvolti.

Comunicato stampa

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