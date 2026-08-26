 / Ultim'ora

Ultim'ora | 26 agosto 2026, 18:32

Rubio annuncia sanzioni a network di estrema sinistra, c'è anche un gruppo hacker italiano

Rubio annuncia sanzioni a network di estrema sinistra, c'è anche un gruppo hacker italiano

(Adnkronos) - Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha annunciato sanzioni contro "diverse reti terroristiche transnazionali di estrema sinistra", tra cui Autistici/Inventati, collettivo tecnologico italiano "di estrema sinistra i cui servizi sono utilizzati dalle cellule Antifa più attive e violente negli Stati Uniti e in tutto il mondo". 

"Il terrorismo di estrema sinistra rappresenta una grave minaccia per gli Stati Uniti e per l'Occidente in generale - ha scritto Rubio su X - Non ci sarà rifugio per gli estremisti violenti che muovono guerra alla nostra civiltà e complottano per minare l'ordine pubblico, distruggere infrastrutture critiche, aggredire oppositori politici o cospirare per nascondere i propri crimini alle autorità. Utilizzeremo tutti gli strumenti e i poteri a nostra disposizione per combattere il terrorismo e proteggere il nostro stile di vita dalla coercizione terroristica". 

 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium