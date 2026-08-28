Pentathlon, Micheli riparte dai Mondiali a Guiyang verso il sogno olimpico

GUIYANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - I Mondiali 2026 di pentathlon moderno, attualmente in corso, hanno richiamato oltre 500 atleti provenienti da più di 50 Paesi e regioni a Guiyang, nella provincia del Guizhou. Tra loro c'è il 24enne italiano Giorgio Micheli, tornato alle competizioni dopo un lungo periodo di pausa per infortunio e che gareggia in Cina per la prima volta.Dopo aver iniziato la carriera professionale nel 2018, Micheli considera il torneo un importante banco di prova per il suo ritorno, mentre insegue il sogno olimpico.E' diventato professionista a 16 anni e ci si aspettava che si imponesse subito sulla scena internazionale. Tuttavia, i ripetuti infortuni degli ultimi tre anni ne hanno più volte interrotto i progressi e lo hanno tenuto lontano dalle competizioni. "In passato ho subito molti infortuni e questa è la mia prima stagione da senior davvero completa", ha dichiarato Micheli in un'intervista rilasciata ieri.Per gli atleti che rientrano da un infortunio, l'impegnativo calendario agonistico del pentathlon moderno rappresenta una sfida importante. Le gare di staffetta maschile, femminile e mista si disputano parallelamente alle competizioni individuali, articolate in turni di qualificazione, semifinali e finali. Gareggiare ripetutamente ad alta intensità nell'arco di una settimana richiede notevoli riserve fisiche e la capacità di mantenere la condizione agonistica."Mi sono appena ripreso dall'infortunio e non sono ancora sufficientemente in forma per affrontare gare consecutive. Tuttavia, devo competere una volta dopo l'altra per permettere al mio corpo di riadattarsi a confronti ad alta intensità", ha affermato Micheli.Anche le condizioni di Guiyang hanno rappresentato un'ulteriore sfida. Il luogo di gara è stato caratterizzato da caldo e umidità, mentre il percorso sull'erba è tortuoso.I rapidi cambiamenti delle condizioni meteorologiche hanno contribuito all'andamento altalenante dei risultati. Micheli ha partecipato alle staffette maschile e mista, chiudendo al nono posto la prova maschile. Pur non essendo salito sul podio, ha offerto una valutazione misurata della propria prestazione, indicando la corsa a ostacoli come un punto di forza e giudicando solida la prova di corsa, pur riconoscendo la necessità di migliorare nel tiro.Gareggiare con i migliori atleti provenienti da tutto il mondo ha inoltre permesso a Micheli di farsi un'idea più chiara del livello richiesto sulla scena internazionale. "Il livello di questi Mondiali è estremamente alto, soprattutto nelle gare di staffetta. E' facile immaginare che gli avversari saranno ancora più forti nelle competizioni individuali", ha osservato.Dopo i Mondiali, Micheli prevede di iniziare in Italia un nuovo ciclo di allenamenti, con obiettivi di miglioramento ben definiti.Per Micheli, il pentathlon moderno è da tempo molto più di un semplice sport. "E' il mio lavoro, la mia passione e il mio sogno", ha dichiarato con emozione.(ITALPRESS).-Foto Xinhua-