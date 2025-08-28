Incidente in Tangenziale: 4 veicoli coinvolti, un ferito in codice rosso portato al Cto con l'elicottero [FOTO]

Un incidente si è verificato in queste ore lungo la Tangenziale Nord, nella zona tra Collegno e l'interscambio in direzione Sud.

Ancora da ricostruire le cause e la dinamica, ma sono ben quattro i veicoli coinvolti.

Sul posto sono arrivati gli uomini della Polizia stradale e i sanitari del 118: un ferito, 60 anni, in codice rosso è stato trasportato alle Molinette con l'elicottero.

Le prime sensazioni portano a pensare che possa essersi trattato di un malore. Il conducente di una delle vetture è stato rianimato più volte, sia dall'infermiere dell'ambulanza che dal personale sanitario del servizio regionale di elisoccorso.

Per permettere i soccorsi e il ripristino delle condizioni di sicurezza si è provveduto alla chiusura momentanea della carreggiata.



