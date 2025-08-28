Un incidente si è verificato in queste ore lungo la Tangenziale Nord, nella zona tra Collegno e l'interscambio in direzione Sud.
Ancora da ricostruire le cause e la dinamica, ma sono ben quattro i veicoli coinvolti.
Sul posto sono arrivati gli uomini della Polizia stradale e i sanitari del 118: un ferito, 60 anni, in codice rosso è stato trasportato alle Molinette con l'elicottero.
Le prime sensazioni portano a pensare che possa essersi trattato di un malore. Il conducente di una delle vetture è stato rianimato più volte, sia dall'infermiere dell'ambulanza che dal personale sanitario del servizio regionale di elisoccorso.
Per permettere i soccorsi e il ripristino delle condizioni di sicurezza si è provveduto alla chiusura momentanea della carreggiata.
In Breve
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Cronaca | 28 agosto 2025, 16:34
Incidente in Tangenziale: 4 veicoli coinvolti, un ferito in codice rosso portato al Cto con l'elicottero [FOTO]
Si sospetta un malore. Per consentire i soccorsi è stata chiusa una carreggiata all'altezza di Collegno
Un incidente si è verificato in queste ore lungo la Tangenziale Nord, nella zona tra Collegno e l'interscambio in direzione Sud.