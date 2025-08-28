 / Cronaca

Cronaca | 28 agosto 2025, 16:34

Incidente in Tangenziale: 4 veicoli coinvolti, un ferito in codice rosso portato al Cto con l'elicottero [FOTO]

Si sospetta un malore. Per consentire i soccorsi è stata chiusa una carreggiata all'altezza di Collegno

Grave incidente in tangenziale all'altezza di Collegno

Grave incidente in tangenziale all'altezza di Collegno

Un incidente si è verificato in queste ore lungo la Tangenziale Nord, nella zona tra Collegno e l'interscambio in direzione Sud.
Ancora da ricostruire le cause e la dinamica, ma sono ben quattro i veicoli coinvolti.
Sul posto sono arrivati gli uomini della Polizia stradale e i sanitari del 118: un ferito, 60 anni, in codice rosso è stato trasportato alle Molinette con l'elicottero.
Le prime sensazioni portano a pensare che possa essersi trattato di un malore. Il conducente di una delle vetture è stato rianimato più volte, sia dall'infermiere dell'ambulanza che dal personale sanitario del servizio regionale di elisoccorso.
Per permettere i soccorsi e il ripristino delle condizioni di sicurezza si è provveduto alla chiusura momentanea della carreggiata.

 

Grave incidente in tangenziale all'altezza di Collegno

Grave incidente in tangenziale all'altezza di Collegno

Grave incidente in tangenziale all'altezza di Collegno

Grave incidente in tangenziale all'altezza di Collegno

Grave incidente in tangenziale all'altezza di Collegno

Grave incidente in tangenziale all'altezza di Collegno

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium