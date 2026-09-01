A Torino debutta Casàlia, salone dedicato all'abitare contemporaneo

La casa come spazio che racconta chi siamo, influenza il benessere, accoglie le relazioni e rappresenta uno stile di vita. Con questa visione, dall’8 all’11 ottobre, all’Oval Lingotto Fiere di Torino, arriva Casàlia 2026, il nuovo appuntamento firmato GL events Italia dedicato al mondo della casa e del lifestyle. Con un format, a ingresso gratuito, che mette al centro l'esperienza dei visitatori, Casàlia sarà il luogo dove vedere, conoscere e creare.

"Con Casàlia investiamo in un progetto che risponde alla crescente attenzione delle persone verso la qualità dell'abitare. La manifestazione mette in relazione competenze, prodotti e professioni, creando occasioni concrete di incontro tra pubblico e operatori del settore. Il nostro obiettivo è consolidare a Torino un appuntamento di riferimento per il comparto e per il pubblico" dichiara Gàbor Ganczer , amministratore delegato di GL events Italia.

I brand

La ricchezza della filiera italiana della casa troverà espressione a Casàlia attraverso brand provenienti da diverse regioni. Tra loro, la cremonese Ambienti, specializzata nella progettazione di spazi e sistemi d'arredo integrati, la bresciana DND Handles, riferimento nel settore delle maniglie di design, Riflessi, da Chieti, eccellenza del Made in Italy riconosciuta per la qualità e la personalizzazione delle proprie collezioni d'arredo. Significativa la presenza piemontese, con nomi che rappresentano la varietà e la vitalità del comparto regionale della casa. Ci saranno, ad esempio le torinesi Bruno Drago System, L'Arte in Marmo, Parital Group, Traiano Luce 73, Zate Lab Design, la cuneese F.lli Villosio, che presenterà le collezioni di carte da parati, tessuti e complementi d'arredo del brand Muraia. Completano il percorso espositivo realtà artigianali come Il Bordatore di Torino e la varesina Rotella in Design, accomunate da una ricerca costante su personalizzazione, qualità e cura del dettaglio. Una presenza che restituisce la ricchezza della filiera italiana della casa.

Gli incontri

Accanto all'area espositiva, la manifestazione proporrà un ambiente dinamico in cui il pubblico potrà partecipare a workshop e incontri pensati per offrire idee e competenze da portare nella propria quotidianità. Il palinsesto, che conta già oltre 50 appuntamenti , accompagnerà i visitatori in un viaggio attraverso le dimensioni dell'abitare contemporaneo: interior design, colore, organizzazione degli spazi, sostenibilità, benessere abitativo, artigianato creativo e cultura del progetto. Sul palco si alterneranno professionisti, creator e divulgatori del settore, tra cui esperti come l’interior designer Sara Togni, che condivideranno strumenti pratici, ispirazioni e soluzioni per migliorare gli ambienti della vita quotidiana. Il programma è costruito grazie al contributo di professionisti, associazioni di categoria, creativi e partner del settore, tra cui Confartigianato Piemonte, Casartigiani Piemonte, AIPi e gli Ordini degli Architetti di Torino e Cuneo.

SOS Interior sarà uno degli spazi più coinvolgenti della manifestazione: un'area dedicata a incontri gratuiti con professionisti dell'abitare, pensata per aiutare i visitatori a trovare risposte ai propri dubbi e nuove idee per la casa. I visitatori potranno inoltre esplorare materiali, finiture e soluzioni d'arredo attraverso la materioteca, lasciandosi ispirare da accostamenti, texture e palette cromatiche.

L'esperienza prosegue nei Creative Lab, laboratori partecipativi in cui sarà possibile creare un cuscino d'arredo, una pochette, un pouf, una lampada origami, un cestino all'uncinetto, un vassoio intrecciato in salice o un complemento decorativo personalizzato da portare a casa. Esperienze che valorizzano il saper fare, la creatività e il piacere di realizzare qualcosa con le proprie mani.

Grande attenzione sarà dedicata anche al benessere abitativo. Attraverso gli interventi di interior designer, psicologi e professionisti del settore, il pubblico scoprirà come luce, materiali, organizzazione degli spazi e colore possano influenzare la qualità della vita. Dagli effetti delle palette cromatiche sulla concentrazione, il relax e la qualità del sonno al contributo della biofilia nella riduzione dello stress, fino al ruolo della progettazione degli ambienti nel favorire comfort, apprendimento e relazioni. Gli appuntamenti dedicati alla biofilia, alla neuroarchitettura e alla psicologia del colore offriranno spunti pratici per ripensare la casa come alleata del benessere quotidiano.

Architettura e progettazione

Oltre all'anima esperienziale, Casàlia ospiterà un importante programma culturale dedicato all'architettura e alla progettazione. Nel Cultural District troveranno spazio incontri e confronti con esperti, accademici e rappresentanti delle istituzioni, tra cui il convegno "Innesti d'autore. Nuova vita al patrimonio storico, tra conservazione e trasformazione", che affronterà il tema della rigenerazione del patrimonio architettonico attraverso casi studio e prospettive internazionali.

Casàlia introduce un modello espositivo che affianca ai prodotti le competenze e le persone che li progettano, li realizzano e li raccontano. Designer, architetti, creator, artigiani e divulgatori costruiranno insieme un ecosistema di competenze capace di trasformare la visita in un'esperienza immersiva e personalizzata.