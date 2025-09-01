Follia sul campo da calcio: genitore picchia e manda all'ospedale portiere 13enne

Il tifo che si trasforma in violenza sul campo. È quanto successo ieri al termine di una partita di calcio tra ragazzini quando il padre di uno dei giocatori ha picchiato e mandato in ospedale il portiere 13enne della squadra avversaria.

Domenica a sfidarsi sul campo erano le squadre Under 14 di Csf Carmagnola e Volpiano Pianese sul campo del Paradiso Collegno. Alla fine della partita, sembra che un calciatore carmagnolese abbia iniziato a esultare, suscitando la rabbia del portiere avversario. I due 13enni sono arrivati alle mani, ma mentre genitori e dirigenti cercavano di dividerli è intervenuto il padre del ragazzo del Carmagnola. Quest'ultimo ha scavalcato la recinzione e ha aggredito il portiere del Volpiano. Il giovane, una volta liberato dalla furia del genitore, è stato trasportato all’ospedale Martini. Ha riportato una frattura del malleolo e diversi traumi.

La squadra del Carmagnola ha allontanato sia figlio che padre e chiede che venga fatta giustizia sia sportiva sia penale. Il genitore autore del gesto è già stato identificato dai Carabinieri.