Vannacci: "Futuro Nazionale al meeting neonazista? Ognuno vada dove vuole, io magari alla Festa dell'Unità"

(Adnkronos) - "Non so di cosa si tratti, né ho intenzione di perdere tempo a occuparmene. Da quello che ho potuto vedere, si tratta di un evento regolarmente programmato, il cui svolgimento non costituisce, di per sé, alcun reato". E' quanto ha detto Roberto Vannacci, interpellato dall'Adnkronos, in merito al raduno 'neonazista' 'Ritorno a Camelot' che si terrà in Trentino, dal 3 al 6 settembre a Pietramurata, al quale saranno presenti anche esponenti di Futuro nazionale, secondo quanto riferito all'Adige dal responsabile trentino del partito del generale, Emilio Giuliana.

"Quanto alla sua legittimità - aggiunge -, mi affido alle valutazioni delle autorità competenti, non alle improvvisate, maldestre, claudicanti e raffazzonate sentenze di quattro politicanti e scribacchini evidentemente convinti di poter fare il lavoro delle istituzioni. Peraltro, risulta che il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, riunitosi a Trento, abbia valutato la questione senza ravvisare elementi tali da giustificare il divieto dell’evento. Un dato che, evidentemente, qualcuno preferisce ignorare perché meno funzionale alla propria narrazione". "Continuino pure, dunque, a starnazzare coloro che pretendono di sostituirsi alle autorità istituzionali, distribuendo patenti di legittimità e illegalità sulla base delle proprie convenienze politiche. Le istituzioni, fortunatamente, non hanno bisogno dei loro suggerimenti".

Quanto alla presenza al raduno di iscritti a Futuro Nazionale, per Vannacci "la questione è altrettanto semplice: ciascuno è libero di partecipare alla messa, al raduno o all’iniziativa che ritiene opportuno, purché il proprio comportamento resti nei limiti della legalità e non contrasti con le norme e i principi stabiliti dallo statuto del partito". Il leader di Fn chiude con una battuta. "Magari nei prossimi giorni farò visita a un Festival dell’Unità, vediamo cosa scriveranno".