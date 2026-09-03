Il gusto della consapevolezza: alla Fiera del Peperone di Carmagnola un incontro su educazione alimentare e spreco

Domenica 6 settembre, alle ore 18.00, nell’ambito della 77ª Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, in programma dal 28 agosto al 6 settembre, si terrà l’incontro “Il gusto della consapevolezza: dieci anni di impegno contro lo spreco alimentare”, presso il Salotto della Fiera – Piazza S. Agostino.

L’appuntamento, all’interno del format Parla Con Me®, sarà moderato da Simona Riccio, Founder Parla Con Me®, Agrifood Communication Strategist e LinkedIn Top Voice Italy, e sarà dedicato al progetto regionale “Il gusto della consapevolezza”, realizzato con Regione Piemonte.

Il confronto si inserisce nel decennale della Legge 166/2016 contro lo spreco alimentare e metterà al centro educazione alimentare, valore del cibo, mensa scolastica, prevenzione dello spreco e coinvolgimento di studenti e famiglie.

Parteciperanno Daniela Caracciolo, Regione Piemonte – Settore Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare, Angela Costa, Funzionaria del Settore Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare, e Barbara Minati, Social Media Manager del Settore Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare.

Il talk racconterà il percorso avviato con le scuole piemontesi, partendo dalla mensa scolastica come luogo educativo, dalla challenge sulla riduzione degli avanzi e dal coinvolgimento degli studenti e delle famiglie.

L’obiettivo è ricordare che parlare di spreco alimentare non significa soltanto parlare di recupero del cibo, ma anche di cultura, responsabilità, filiere, comunità e futuro.

“Dire non sprecare non basta. Serve costruire consapevolezza: dietro ogni pasto ci sono risorse, lavoro, filiere e responsabilità, e la mensa scolastica può diventare un luogo educativo dove scuola, salute, famiglia e territorio si incontrano”, dichiara Simona Riccio.

Nel decennale della Legge 166/2016, l’incontro sarà un’occasione per guardare avanti: educare al valore del cibo prima che diventi spreco e rafforzare il ruolo della scuola nella costruzione di comportamenti più consapevoli.

Con Parla Con Me®, Simona Riccio porta alla Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola uno spazio di confronto in cui il cibo viene raccontato come relazione tra educazione, territorio, filiere, istituzioni e comunità.

Appuntamento domenica 6 settembre, alle ore 18.00, al Salotto della Fiera – Piazza S. Agostino.