Allarme a Perosa Argentina per la scomparsa della cagnolina Lea

Nel Pinerolese è allarme per la scomparsa di Lea, datata 18 agosto. La cagnolina, vedi foto, si trovava a Perosa Argentina quando al rientro da casa è sparita dal residence Abete Rosso, zona pineta. Il cancello automatico, per pura fatalità, era aperto per l'ingresso di un'automobile e il cane è così scappato verso il bosco.

Subìto sono state avviate le ricerche. "Il cane sembrerebbe essere stato avvistato nei pressi di Pomaretto e in via Ribetto - racconta la padrona -, ma non ci son certezze. Ci hanno segnalato altri animali che rovistavano nei cassonetti e guaiti vicino al fiume. Ma le telecamere non hanno ripreso assolutamente nulla". Tutte le strade verso la montagna e il fiume sono state attenzionate, con tanto di volantini. Ma negli ultimi giorni si sono completamente perse le tracce.

Lea ha pettorina e collare con medaglietta. "Se la avvistate non ricorretela. E' buona ma molto paurosa" si legge sul manifesto. Per informazioni è possibile contattare i numeri di telefono 339.8526756 o, in alternativa, 335.8243186. Ricompensa per chi dovesse trovarla.