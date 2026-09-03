America’s Cup, Inchingolo (Gruppo Fs): "Frecciarossa-Luna Rossa, partnership oltre la sponsorizzazione"

(Adnkronos) - “Noi, come primo grande gruppo italiano, non potevamo non sostenere un’iniziativa così importante per il nostro Paese. Ospitare l’America’s Cup è una grandissima occasione, una vetrina per tutto il Paese, non soltanto dal punto di vista sportivo, ma anche per mostrare le nostre eccellenze”. Lo ha detto Giuseppe Inchingolo, vicedirettore generale Corporate del Gruppo Fs, illustrando il significato della partnership tra Frecciarossa e Luna Rossa in vista della 38esima America’s Cup, in programma a Napoli nel 2027, per la prima volta in Italia. “Il Frecciarossa -sottolinea Inchingolo- è un’eccellenza assoluta per velocità, tecnologia e innovazione. Sono gli stessi valori che ritroviamo in Luna Rossa e per questo riteniamo che il connubio tra Frecciarossa e Luna Rossa sia perfetto”.

Per Inchingolo, la collaborazione “va oltre la semplice sponsorizzazione”. “Andare oltre i propri limiti vuol dire investire in ricerca e innovazione, cercare sempre di superare gli ostacoli per fare sempre meglio. Questo riesce benissimo a Luna Rossa, ma devo dire che ultimamente riesce benissimo anche a Frecciarossa e a Ferrovie dello Stato”. Un altro elemento centrale della filosofia del Gruppo Fs è quello della sicurezza. “La velocità è sempre bellezza se è in sicurezza -evidenzia – e questo è un altro dei nostri mantra”.

La partnership con Luna Rossa, aggiunge, rappresenta anche uno strumento per rafforzare la proiezione internazionale del marchio italiano. “Accompagnare il team velico verso uno storico appuntamento come l’America’s Cup ci permette di rafforzare la presenza internazionale di Frecciarossa e di valorizzare l’eccellenza italiana in un contesto globale”.

Ma il ruolo del Gruppo Fs sarà anche strettamente legato alla mobilità in vista dell’evento. “Frecciarossa sarà un vettore fondamentale per la riuscita dell’America’s Cup – spiega Inchingolo – perché il numero di turisti e appassionati che arriverà a Napoli sarà molto superiore alla capacità della stessa città di ospitarli e quindi sarà coinvolto tutto il contesto territoriale”. La scelta di sostenere Luna Rossa, spiega ancora il manager, “è nata innanzitutto dalla volontà di accomunare i nostri valori a quelli dello sport. Ma soprattutto ci sono alcune parole chiave che abbiamo individuato: ricerca, innovazione, velocità ed eccellenza. Sono valori che ci uniscono”.

L’America’s Cup diventa così anche un’occasione per raccontare il ruolo del Gruppo Fs nello sviluppo del Mezzogiorno. “Il Gruppo nel Sud sta investendo tantissimo, a partire dall’Alta velocità Salerno-Reggio Calabria. Gli investimenti al Sud non sono uno slogan: i cantieri sono tutti aperti, si sta lavorando”. E proprio l’appuntamento del 2027, secondo Inchingolo, può rappresentare un passaggio strategico per il Mezzogiorno. “Credo che l’America’s Cup possa essere l’inizio di una nuova era per il Sud”, conclude.