Incidente a Mirafiori, ruba un'auto e sfonda la saracinesca di un negozio [FOTO E VIDEO]

Macchina sfonda la vetrina di un negozio a Mirafiori. Brutto incidente nella zona sud di Torino, dove il conducente ha perso il controllo di una vettura, che è uscita fuori strada finendo all'interno di attività di agopuntura "Hs Cupping Therapy", in via Fratelli de Maistre.

Saracinesca sfondata

Il cofano della Ford grigia ha sfondato la saracinesca del negozio, all'angolo con via Rismondo. Fortunatamente in quel momento l'esercizio era chiuso.

Auto rubata

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale per effettuare i rilievi del caso: dagli accertamenti dei Civich l'automobile è risultata rubata. Secondo una prima ricostruzione il ladro ha urtato una macchina parcheggiata con una persona dentro, ferita in modo lieve, per poi finire con la Ford sopra il marciapiede e distruggere serranda.

Il precedente

È la seconda volta che in zona capita un incidente simile. A febbraio 2024 una macchina aveva sfondato la vetrina di un bar, che in quel momento era aperto: fortunatamente all'epoca non c'erano state vittime.

Sul tema sicurezza stradale il capogruppo dei Moderati alla 2 Alessandro Nucera ha già annunciato di voler convocare una commissione per il prossimo 17 settembre, "per valutare azioni risolutive".