Serie A, oggi Genoa-Como: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Inizia la terza giornata di Serie A. Oggi, venerdì 4 settembre, il Genoa ospita il Como - in diretta tv e streaming - al Ferraris nel nuovo turno di campionato. La squadra di De Rossi è reduce dalla sconfitta contro la Lazio all'Olimpico e deve trovare ancora i primi punti della sua stagione, mentre il Como ha sbancato il Maradona di Napoli battendo gli azzurri per 2-1.

La sfida tra Genoa e Como è in programma oggi, venerdì 4 settembre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Genoa (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vásquez; Ellertsson, Sow, Frendrup, Baldanzi, Mitaj; Vitinha, Colombo. All. De Rossi

Como (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Milla, Da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

Genoa-Como sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match si potrà seguire anche in streaming sulla piattaforma web di Dazn.