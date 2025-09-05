Incendio alla Euro Stamp di Pianezza, vigili del fuoco al lavoro tutta la notte per rimettere la situazione in sicurezza [FOTO]

Sono andate avanti tutta la notte, da parte dei vigili del fuoco, le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del grande incendio che nella serata di ieri ha interessato la Euro Stamp. L'azienda, che ha sede in via Airauda a Pianezza, è stata devastata dal rogo scoppiato poco dopo le 18.30 di ieri. Non sarebbero coinvolte persone, ma i danni alla struttura sono ingenti.

Indagine sulle cause



Ancora in queste ultime ore, gli uomini dei vigili del fuoco hanno portato avanti le attività di controllo delle fiamme e di bonifica del fabbricato, mentre in seguito si procederà alle indagini per verificare le cause e la dinamica che hanno portato all'incendio.



Nella serata di ieri la grossa colonna di fumo nero era visibile a chilometri di distanza, segnalata anche da chi viaggiava in tangenziale e da diversi punti di Torino. L’azienda produce paraurti e griglie per l’automotive. Non si esclude che sia bruciato anche materiale tossico, ecco perché i sindaci di Pianezza, Antonio Castello e di Venaria, Fabio Giulivi, hanno raccomandato ai cittadini di tenere chiuse le finestre di casa.

Arpa: "Dati inquinamento in calo, ma no attività all'aperto e consumo di prodotti dell'orto"



Sempre nella serata di ieri, poi, i tecnici dell'Arpa hanno posizionato nella zona industriale di Pianezza, che coincideva con l'area di massima ricaduta, un campionatore ad alto volume ed una centralina che rileva in continuo i principali contaminanti atmosferici. I valori di polveri PM10 registrati durante l''incendio erano elevati (circa 400 microgrammi al metrocubo). A partire dalle prime ore della notte hanno cominciato a scendere per assestarsi a valori più contenuti (circa 50 microgrammi al metrocubo) e attualmente sono intorno ai 20 microgrammi al metrocubo. I COV (composti organici volatili) sono scesi e attualmente i valori sono pari al valore di fondo.

I dati acquisiti dal laboratorio mobile mostrano allo stato attuale concentrazioni degli inquinanti nella norma: il monossido di carbonio presenta una concentrazione pari 0.2-0.3 mg/m3 (milligrammi al metrocubo) e l'anidride solforosa mostra una concentrazione pari a circa 6-7 ppb (parti per bilione). Stamattina nell'intorno dell'area non si percepisce più odore. Si percepisce un leggero odore nella zona nord dove soffia il vento. Il personale tecnico dell'Agenzia stamattina è sul posto per effettuare ulteriori misure di controllo e si iniziano a eseguire le analisi di laboratorio dei campioni prelevati nella sera e nella notte.

In accordo con le autorità competenti si consiglia di non effettuare attività all'aperto e in attesa delle analisi di laboratorio di non consumare i prodotti dell'orto che si trovano in un raggio di un chilometro dal luogo dell'incendio.