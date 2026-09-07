Rider e caldo estremo, il Comune: "A settembre via ai controlli congiunti con lo Spresal"

Nessuna comunicazione formale ricevuta dalla Regione, nessun dato sugli esiti dei controlli pregressi, ma a settembre scatteranno le verifiche sul campo. È quanto ha dichiarato l'assessore alla Legalità di Palazzo Civico, Marco Porcedda, in risposta all'interpellanza presentata dai consiglieri del Pd, Claudio Cerrato e Pietro Tuttolomondo. All'ordine del giorno la tutela della salute dei rider durante le emergenze da caldo estremo, in seguito all'ordinanza emanata dalla Regione Piemonte il 29 maggio 2026.

Il cortocircuito istituzionale

Il caso era esploso dopo le segnalazioni lanciate da Cgil e NIdiL Torino sul presunto mancato rispetto, da parte delle piattaforme del food delivery, dei blocchi di lavoro previsti dall'ordinanza regionale nelle ore più roventi.

La risposta trasmessa dagli uffici comunali evidenzia una spaccatura sul piano della comunicazione tra enti: né il Servizio Lavoro né la Polizia Locale della Città di Torino hanno mai ricevuto dalla Regione indirizzi operativi, direttive o richieste di collaborazione per l'applicazione dell'atto. Allo stesso modo, al Servizio Lavoro "non risultano trasmessi esiti di controlli, verifiche ispettive, prescrizioni o altri provvedimenti eventualmente adottati" dagli organi di vigilanza preposti.

Il piano per settembre

A sbloccare lo stallo è stato un incontro a Palazzo Civico tenutosi il 16 luglio tra il sindaco Stefano Lo Russo e i rappresentanti sindacali dei lavoratori delle consegne. Preso atto delle forti preoccupazioni per i rischi sanitari legati alle alte temperature, il primo cittadino ha attivato la Polizia Locale.

Pur non rientrando tra le mansioni ordinarie dei civet la vigilanza diretta sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, il sindaco ha dato mandato al Comandante del Corpo di interfacciarsi con Spresal e Ispettorato Nazionale del Lavoro. Il risultato è il piano operativo annunciato dal Comune: nel mese di settembre prenderanno il via controlli congiunti sul territorio cittadino, con il supporto diretto del Reparto Radiomobile della Polizia Locale.