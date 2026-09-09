Cinquant’anni di Artigianato con trenta mostre a Pinerolo

L’edizione numero 50 della Rassegna dell’Artigianato di Pinerolo incontra i 200 anni di fotografia e si traduce in 30 mostre fotografiche e artistiche nel centro storico. Distribuite tra piazze, cortili, musei, portici e spazi espositivi, anche in luoghi normalmente non accessibili al pubblico, saranno uno dei tasselli di un’edizione con appuntamenti per tutti i gusti, assieme alle immancabili botteghe artigiane aperte.

L’inaugurazione della Rassegna si terrà domani, giovedì 10, alle 18, al Cna Stage in piazza Vittorio Veneto, di fronte al Teatro sociale.

Nel programma, fino a domenica 13, ci sono incontri, conferenze, cinema, musica e dialoghi. La moda troverà casa al Sociale, mentre in largo Lequio ci sarà l’area enogastronomica con intrattenimenti musicali e il concerto di ‘The Blubeaters’ venerdì 11 (ingresso libero). Le Terrazze Acaja saranno dedicate al gusto e alle eccellenze enogastronomiche del territorio. E lo sport sarà protagonista in piazza Santa Croce con tre giornate dedicate allo Street Boulder, in piazza Barbieri con il Triathlon del Boscaiolo, e in corso Torino con esibizioni di trial outdoor e bike freestyle.

Tra le novità, domenica, alle 16, il Soccorso Alpino e Speleologico simulerà un intervento di soccorso con calata dal municipio.

La manifestazione seguirà i seguenti orari: giovedì 17-23, venerdì 17-23,30; sabato 10-24 (area enogastronomica fino all’una circa) e domenica dalle 10 alle 21 (area enogastronomica fino alle 22,30). Il programma completo si trova a questo link, mentre quello delle mostre qui.