Filiera agroalimentare e visione locale: territori uniti alla vetrina del Peperone di Carmagnola al Caat [VIDEO]

I territori del Torinese fanno sinergia per promuovere le eccellenze locali e valorizzare le filiere agroalimentari del territorio. Il percorso del Peperone di Carmagnola, dalla produzione agricola fino ai canali della grande e piccola distribuzione, è stato al centro dell'iniziativa “Vetrina del Peperone di Carmagnola”, organizzata negli spazi del CAAT – Centro Agro Alimentare Torino a Grugliasco nell'ambito della Fiera Nazionale, per mostrare da vicino il funzionamento del comparto orticolo piemontese e favorire il confronto tra produttori, operatori e rappresentanti degli enti locali.

La vetrina al Caat

L’appuntamento, coordinato da Simona Riccio nell’ambito della collaborazione tra il Comune di Carmagnola, il CAAT e il Consorzio del Peperone di Carmagnola, ha visto la partecipazione di diversi rappresentanti delle amministrazioni locali, tra cui Filiberto Alberto Presidente del Consiglio comunale di Carmagnola, Domenico Tuninetti Presidente del Consorzio del Peperone, Fabrizio Galliati, Presidente del CAAT, Renata Fiorina, vicepresidente del Consorzio del Peperone, membro del cda del CAAT e produttrice, l'assessore al Commercio della Città di Torino Paolo Chiavarino e il presidente di Coldiretti Torino Bruno Mecca Cici.

La sinergia dei territori

A sottolineare il valore di questa rete intercomunale è stato il sindaco di Rivoli, Alessandro Errigo: "È importante essere qui al CAAT, un'attività di rilievo che insiste sul territorio rivolese e che racchiude in sé una realtà molto cara alla nostra comunità: quella dell'agricoltura. Rivoli è una città con una forte vocazione agricola, ed è fondamentale essere presenti per manifestare vicinanza a tutte le realtà del settore che operano sul territorio e che collaborano con altre zone, come quella di Carmagnola". Errigo ha poi richiamato le iniziative già intraprese: "Poco prima delle vacanze, come città di Rivoli, mi sono recato personalmente a Carmagnola per firmare l'accordo tra i vari Comuni entrati a far parte del Distretto del Cibo della razza bovina piemontese. Rivoli intende sostenere il proprio tessuto agricolo attraverso azioni di collaborazione sinergica con i comuni limitrofi, per valorizzare sia le nostre attività sia quelle del territorio circostante".

Sulla stessa linea il sindaco di Grugliasco, Emanuele Gaito, che ha evidenziato il legame strategico con la struttura e il mondo della formazione: "Con il CAAT abbiamo costruito negli anni una relazione privileged. Svolgiamo molte iniziative insieme per valorizzare la produzione locale: questo è il centro che rifornisce tutti i mercati e i supermercati del Piemonte, rappresentando un punto strategico che ricade sul nostro territorio ma con una valenza quantomeno regionale". Gaito ha poi aggiunto: "Un altro aspetto fondamentale è che Grugliasco ospita i dipartimenti universitari di Agraria e Veterinaria, a cui si aggiungeranno presto altre facoltà. È chiaro che il lavoro in sinergia tra il Comune, gli enti del territorio, l'Università e il CAAT può portare a un risultato di assoluta qualità, promuovendo anche un consumo più consapevole di questi prodotti. Essere qui significa segnare un ulteriore passo avanti nella collaborazione tra la nostra amministrazione e il Centro Agroalimentare".

Al termine del momento istituzionale, i partecipanti hanno svolto un sopralluogo all'interno delle gallerie del centro agroalimentare per osservare da vicino le fasi di logistica e commercializzazione del prodotto, rimarcando il ruolo del CAAT come nodo strategico di raccordo tra la produzione locale e il mercato finale.