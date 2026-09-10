Sabato i Vigili del fuoco incrociano le braccia anche in Piemonte

Dopo la prima iniziativa del 25 luglio, la Uil Fp Vigili del Fuoco ha proclamato per sabato 12 settembre, dalle 15:00 alle ore 18:00, un secondo sciopero nazionale del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. L’astensione dal lavoro, che riguarderà anche il Piemonte, coinvolgerà tutto il personale operativo.
La mobilitazione nasce dalla mancanza di risposte alle richieste avanzate dalla categoria sui temi della tutela del salario, delle condizioni di lavoro, della salute e del pieno riconoscimento della specificità professionale delle donne e degli uomini del Corpo Nazionale.
Nel dettaglio, i Vigili del Fuoco chiedono:
• il recupero del potere d’acquisto degli stipendi, fortemente penalizzati dall’aumento del costo della vita;
• l’introduzione di una clausola di salvaguardia contro l’inflazione;
• il riconoscimento del rischio oncologico e cardiaco come rischio professionale;
• il riconoscimento effettivo della specificità professionale del Corpo Nazionale;
• maggiori tutele sanitarie e previdenziali per tutto il personale;
• l’adeguamento degli organici operativi e tecnico-amministrativi del territorio;
• tutele e maggiori garanzie per il personale fuori sede.
“La mobilitazione dei Vigili del Fuoco è la conseguenza di una situazione che non può più essere tollerata, dichiarano Nazzareno Arigò, Segretario generale della Uil Fp Torino e Piemonte – Valle D’Aosta e Massimiliano Smiriglia, Responsabile della Uil Fp Vigili del Fuoco del Piemonte. “Parliamo - proseguono Arigò e Smiriglia - di donne e uomini che ogni giorno garantiscono sicurezza e soccorso ai cittadini, spesso in condizioni difficili e con organici insufficienti. Non è più rinviabile un riconoscimento concreto del loro lavoro, che deve tradursi in salari adeguati, maggiori tutele e condizioni di lavoro dignitose. La sicurezza del territorio non può prescindere da un Corpo dei Vigili del Fuoco adeguatamente sostenuto, tutelato e valorizzato".