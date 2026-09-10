Sabato i Vigili del fuoco incrociano le braccia anche in Piemonte

Dopo la prima iniziativa del 25 luglio, la Uil Fp Vigili del Fuoco ha proclamato per sabato 12 settembre, dalle 15:00 alle ore 18:00, un secondo sciopero nazionale del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. L’astensione dal lavoro, che riguarderà anche il Piemonte , coinvolgerà tutto il personale operativo.

La mobilitazione nasce dalla mancanza di risposte alle richieste avanzate dalla categoria sui temi della tutela del salario, delle condizioni di lavoro, della salute e del pieno riconoscimento della specificità professionale delle donne e degli uomini del Corpo Nazionale.

Nel dettaglio, i Vigili del Fuoco chiedono:

• il recupero del potere d’acquisto degli stipendi, fortemente penalizzati dall’aumento del costo della vita;

• l’introduzione di una clausola di salvaguardia contro l’inflazione;

• il riconoscimento del rischio oncologico e cardiaco come rischio professionale;

• il riconoscimento effettivo della specificità professionale del Corpo Nazionale;

• maggiori tutele sanitarie e previdenziali per tutto il personale;

• l’adeguamento degli organici operativi e tecnico-amministrativi del territorio;

• tutele e maggiori garanzie per il personale fuori sede.

“La mobilitazione dei Vigili del Fuoco è la conseguenza di una situazione che non può più essere tollerata, dichiarano Nazzareno Arigò, Segretario generale della Uil Fp Torino e Piemonte – Valle D’Aosta e Massimiliano Smiriglia, Responsabile della Uil Fp Vigili del Fuoco del Piemonte. “Parliamo - proseguono Arigò e Smiriglia - di donne e uomini che ogni giorno garantiscono sicurezza e soccorso ai cittadini, spesso in condizioni difficili e con organici insufficienti. Non è più rinviabile un riconoscimento concreto del loro lavoro, che deve tradursi in salari adeguati, maggiori tutele e condizioni di lavoro dignitose. La sicurezza del territorio non può prescindere da un Corpo dei Vigili del Fuoco adeguatamente sostenuto, tutelato e valorizzato".