Radici & Calici: la Vineria Baccanera accende l’autunno torinese tra grande vino, musica e sapori d’eccellenza

L'autunno in Piemonte è la stagione d'oro del vino e della gastronomia, un periodo magico in cui la terra regala i suoi frutti migliori. A Torino, la Vineria Baccanera (via Tiziano 40) dà il benvenuto a questo periodo dell'anno con il nuovo concept "Radici & Calici", un vero e proprio risveglio dei cinque sensi pensato per condurre gli appassionati in un viaggio sensoriale indimenticabile.

Il fil rouge della rassegna è la scoperta di "produttori di storie", dove ogni calice e ogni piatto raccontano il legame indissolubile tra uomo e territorio. Un itinerario che si intreccia con il tempo delle Vendemmie, delle Fiere e delle Sagre piemontesi, ma che sa anche spingersi oltre, portando con gusto alla scoperta di nuove terre e orizzonti enogastronomici.

Il vino al centro: tra grande tradizione e un mese un po’ "Fuori"

Alla Vineria Baccanera si parte sempre dal vino al centro, dalle storie dei vignaioli e dal fascino della vendemmia. Quello di settembre si preannuncia così come un mese ricco di gusto, volutamente un po’ "Fuori", capace di portare direttamente “in casa” le eccellenze del territorio e dell'enogastronomia italiana: l’uva proposta direttamente nel piatto, il celebre Peperone di Carmagnola, i Nocciolini di Chivasso, le tome d’alpeggio, fino alle piacevoli incursioni tra i profumi e i vini della Puglia e all'intramontabile re della pasta fresca piemontese, il Plin.

Non solo gusto e olfatto: anche l'udito avrà il suo ruolo protagonista. La colonna sonora del mese vedrà infatti il grande ritorno della musica dal vivo con le note avvolgenti del Jazz e lo storico format Vini&Vinili, all'interno di un programma raffinato curato in collaborazione con Marco Fedele e Cocina Clandestina.

Il Programma degli Eventi di Settembre

Martedì 15 Settembre – "Fuori di Peperone" (ore 19:30)

In scia alla 77° Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, la vineria incontra questa straordinaria eccellenza locale (incluso il Corno di Bue, Presidio Slow Food). Tra finger food d'autore e ricette della tradizione curate dalla cuoca Rinu Garavagno dell'Antica Trattoria Monviso di Carmagnola, i patron e sommelier Ettore e Roberto accompagneranno ogni portata con abbinamenti studiati ad hoc.

Il Menù della serata (€25):

- Pinzimonio di peperoni ➔ Calice di Prosecco Sup. Conegliano Valdobbiadene DOCG

- Peperoni in agrodolce con alloro ➔ Calice di Riesling piemontese DOC

- Falda di peperone al forno con salsa antico Piemonte ➔ Calice di Barbera d'Asti DOCG

- Peperonata piemontese con uovo sodo ➔ Calice di Grignolino DOCG

Venerdì 18 Settembre – "Note nel Calice"

Serata speciale di musica dal vivo: l'elegante atmosfera del Jazz Live prende vita con l'esibizione del duo Emy Spadea e Nicola Meloni.

Mercoledì 23 Settembre – "Fuori di Trullo"

Un aperitivo aperto a nuovi orizzonti: la Puglia sbarca nel calice e nel piatto con una selezione di vini pugliesi in abbinamento ai FingerSud, delicati piattini dedicati alle tipicità del Sud.

Venerdì 25 Settembre – Terra Madre Off: "Tutti i plin che puoi immaginare..." (ore 19:30)

La Vineria Baccanera partecipa ufficialmente a Terra Madre Off, il ricco calendario di eventi diffusi legato al grande appuntamento di Slow Food che torna nel centro di Torino. In collaborazione con PlinTo, una speciale cena-degustazione interamente dedicata ai classici agnolotti del plin piemontesi, proposti in tutte le varianti più golose e fantasiose.

Mercoledì 30 Settembre – "Vini & Vinile"

Torna l'amatissimo appuntamento enogastrofonico ideato con Marco Fedele e Cocina Clandestina. Un viaggio tra musica ascoltata rigorosamente su vinile, ospiti ed esperti del settore, e la selezione di etichette firmata Baccanera.

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