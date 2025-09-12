Torino balbetta sull’AI: il caso Cerence arriva in Comune. “Convocate l’azienda e trattate con loro”

Il caso Cerence approda al Comune di Torino: in Commissione III, ma anche sotto i balconi di Palazzo Civico, dove si sono ritrovati alcuni dei 53 lavoratori torinesi della multinazionale Usa. Sono ingegneri, ricercatori e alti profili. E sono i volti e le storie delle persone che rischiano di perdere il posto di lavoro, dopo l’avvio della procedura di licenziamento collettivo.

Un fulmine a ciel sereno

Una doccia gelata arrivata il 2 settembre, senza alcun preavviso. “L’anno scorso ci sono stati 9 licenziamenti per rilanciare la società, ma poi le cose avevano ripreso a migliorare. Grandi elogi e congratulazioni nei trimestri successivi, con indici al rialzo. Non ci saremmo mai aspettati una chiusura della sede di Torino”, racconta Davide Bonardo, delegato Fistel Cisl per Cerence, entrato nel 2001 quando era ancora Cselt.

Verso Germania, India e Cina

“Ci hanno detto che Torino, rispetto alla Germania - prosegue Bonardo - diventava una presenza poco funzionale per parlare con i car maker. Ma nel nostro settore, fatto soprattutto di software, la vicinanza geografica è relativa. Secondo noi vogliono concentrare in Germania, oppure puntare su India e Cina”.

Quali prospettive

“Non so cosa aspettarmi - aggiunge Skjalg Letsoy, rsu di Slc Cgil, -: la speranza è che possano tornare indietro su questa decisione o riassorbire il maggior numero di noi. Ma ammetto che pochi dei colleghi potrebbero essere disposti a trasferirsi in Germania”.

Automotive e non solo