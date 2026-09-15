Il volo che cura la malattia, a Santa Rita la nuova sede de “I Falchi di Daffi”

Regalare ai bambini affetti da gravi patologie l'emozione di guardare il mondo dall’alto, affiancati da piloti esperti, per dimenticare per un giorno la malattia. Con questa vocazione sociale la Circoscrizione 2 ha approvato la concessione pluriennale di sei anni del locale di via Gaidano 79 (locale 3) all’associazione “I Falchi di Daffi Odv”, guidata dal presidente Antonio Centocchi. L’assegnazione, perfezionata a seguito di avviso pubblico e proposta dal presidente Luca Rolandi insieme ai coordinatori Federico Raia e Giuseppe Genco, permetterà alla struttura di circa 125 metri quadrati situata all'interno del plesso della scuola “Ezio Bosso” di trasformarsi in un polo di solidarietà e Protezione Civile.

Terapia dell'Aria e Sostegno Sicuro

L’associazione si è aggiudicata gli spazi presentando un articolato programma sociale a beneficio del quartiere e della città. Il progetto d’impatto principale è “Piccoli Aviatori - Terapia dell’Aria”, rivolto a bambini con disabilità, patologie oncologiche o situazioni di disagio familiare provenienti dagli ospedali e dalle case famiglia torinesi: l’iniziativa comprende laboratori di modellismo, pet therapy con le unità cinofile, truccabimbi e il battesimo del volo affiancati da un pilota professionista e da un genitore. Parallelamente prenderà vita il piano “Sostegno Sicuro”, dedicato alla distribuzione gratuita di beni di prima necessità, farmaci e prodotti per l’infanzia a famiglie indigenti e persone sole, a cui si sommano i tradizionali interventi di Protezione Civile e tutela ambientale in sinergia con la Regione Piemonte.

Raia: “Luogo che trasforma gli spazi pubblici in momenti di speranza”

In virtù del valore sociale del progetto e dell’impegno ad eseguire interventi di manutenzione straordinaria sui locali (tra cui il rifacimento dei servizi igienici e degli infissi), il canone annuo è stato abbattuto dell’80% per tutta la durata della concessione. “È una concessione che ha un valore preciso: trasformare uno spazio pubblico in un luogo capace di generare solidarietà, speranza e momenti di felicità - ha sottolineato Raia -. Se anche solo per una giornata riusciremo a far volare un bambino oltre la sua malattia, avremo dato a quei locali il senso più bello possibile”.

