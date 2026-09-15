Nuovo ospedale Asl To5 a Cambiano, Pompeo: "Fare chiarezza sui ritardi"

"Il nuovo ospedale di Cambiano rappresenta una delle opere sanitarie più importanti per il Piemonte e per l'area sud-est della Città Metropolitana di Torino. Per questo è indispensabile fare piena luce sui ritardi che stanno interessando l'iter progettuale e conoscere le reali tempistiche per l'avvio delle fasi successive", dichiara la Consigliera regionale del Partito Democratico Laura Pompeo che, dall’inizio della legislatura, è già intervenuta più volte sul tema.





“L'interrogazione che ho depositato in Consiglio regionale nasce dalla constatazione che, nonostante il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) sia stato trasmesso dall’ASL TO5 all’INAIL il 30 dicembre 2025 per l’avvio della verifica tecnica, alla fine dell’agosto 2026 non risulterebbe inviato il rapporto finale di verifica che consentirebbe di proseguire l’iter dell’opera. Il nuovo ospedale è un intervento considerato prioritario dalla stessa Giunta regionale, destinato a sostituire, progressivamente, gli ospedali di Chieri, Carmagnola e Moncalieri e a servire un bacino di oltre 300 mila abitanti. È, quindi, evidente che ogni ritardo rischia di avere conseguenze rilevanti sul cronoprogramma complessivo e sulle aspettative dei cittadini e dei territori interessati” spiega Pompeo.





“Il progetto del nuovo ospedale prevede un investimento complessivo di circa 302 milioni di euro, una struttura di oltre 80 mila metri quadrati, circa 470 posti letto, un Dipartimento di Emergenza-Urgenza di II livello, dieci sale operatorie, sette sale parto e sessantatré ambulatori specialistici. La conclusione della verifica del PFTE era indicata entro il 30 giugno 2026, termine richiamato sia nelle interlocuzioni istituzionali tra Regione e INAIL, sia nelle comunicazioni rese in aula dall'Assessore regionale alla sanità. Voglio capire quali siano i motivi del mancato rispetto di questa scadenza, quando sarà completata la verifica e quali iniziative la Regione intenda assumere per evitare ulteriori rallentamenti. Il rischio è che il protrarsi dei tempi produca ulteriori aumenti dei costi, già significativamente cresciuti negli ultimi anni” aggiunge la Consigliera Pd.





“Auspico che la mia interrogazione venga discussa in tempi rapidi e che l’Assessore regionale alla sanità mi informi anche in merito alle azioni urgenti e straordinarie che immagino o, almeno spero, la Giunta attivato per sbloccare una procedura considerata strategica per il sistema sanitario piemontese. I cittadini del territorio attendono, ormai da anni, la realizzazione di questa infrastruttura sanitaria. È dovere delle istituzioni garantire trasparenza, certezza dei tempi e massimo impegno affinché un'opera fondamentale per la tutela della salute pubblica possa procedere senza ulteriori ostacoli” conclude.