Pinerolo ospiterà oltre 15mila Penne Nere per il raduno del 1° Raggruppamento Ana

Mostre sui veicoli storici militari, la Notte Verde e la grande sfilata: nel fine settimana arriveranno a Pinerolo Penne Nere da tutta Italia e dall’estero per il 28esimo Raduno del 1° Raggruppamento Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Francia dell’Associazione Nazionale Alpini. La macchina organizzatrice, con i 48 gruppi della sezione di Pinerolo, si è messa in moto già in primavera.

“Ci abbiamo lavorato per 6 mesi e sono stati coinvolti 200 Alpini divisi in 40 gruppi di lavoro – afferma il presidente della sezione di Pinerolo Mauro Buttigliero –. Nella nostra sezione ognuno di questi gruppi si è dedicato a un aspetto specifico, con una responsabilità specifica: allestimenti di mostre, collocamento delle bandierine, pubblicità, lo spettacolo dei droni”.

Il Raduno prenderà il via venerdì 18 settembre alle 10,30 in piazza Vittorio Veneto, con la discesa del Tricolore dalla Torre del Municipio, seguita dal carosello della Fanfara della Brigata Alpina Taurinense. Alle 21, nel Duomo di Pinerolo, è in programma il concerto del Coro Ana Bric Boucie.

Sabato 19 settembre dalle 9, la Caserma Berardi, sede del 3° Reggimento Alpini, sarà aperta al pubblico con mostra statica e il corner dell’Esercito Italiano. Alla stessa ora, alla Cavallerizza Caprilli, sarà visitabile la Mostra dei Veicoli Storici Militari, mentre dal piazzale della Basilica di San Maurizio prenderà il via la marcia ‘Rataplan’ lungo un percorso di 13,3 chilometri per 430 metri di dislivello positivo che porterà alla Cappella della Madonna della Neve. Alle 9,30, al Museo Storico dell’Arma di Cavalleria, si terranno la Riunione dei Presidenti ANA del 1° Raggruppamento e la Riunione dei Referenti Sport ANA del 1° Raggruppamento. Nella Sala di rappresentanza del Municipio si svolgerà invece la Riunione dei Referenti del Centro Studi ANA del 1° Raggruppamento, con la relativa mostra. Anche al Centro Commerciale Le Due Valli sarà allestita una mostra sulle copertine dei Trantasold.

Alle 16,30, alla Biblioteca Comunale inizierà la cerimonia di conferimento della Cittadinanza onoraria della Città di Pinerolo alla Sezione di Pinerolo dell’Associazione Nazionale Alpini, in quanto pilastro fondamentale e modello di cittadinanza attiva, grazie al supporto costante nelle emergenze con la Protezione Civile e all’impegno nel volontariato locale. “Pinerolo è una terra profondamente alpina, dove storia, memoria, valori e impegno quotidiano si incontrano: qui ha sede il 3° Reggimento Alpini e il Battaglione Alpini Susa reparto di élite dell’esercito italiano che ha visto passare alla Caserma Berardi tantissimi alpini che hanno reso onore alla nostra Patria in Italia e in tutto il mondo e lo fanno ancora tutt’oggi. Siamo orgogliosi di accogliere gli Alpini del 1° Raggruppamento e, soprattutto, di diventare Cittadini Onorari di questa città. Abbiamo lavorato con grande impegno per questo Raduno e siamo felici di poter vedere Pinerolo piena di Tricolori e di cappelli con la penna, in un grande abbraccio alpino”, dichiara Buttigliero.

Alle 17, in piazza Volontari della Libertà, si terrà l’Onore ai Caduti, con le allocuzioni ufficiali e la successiva sfilata verso il Duomo di Pinerolo, dove alle 18,30 sarà celebrata la funzione religiosa.

Dalle 20 il centro storico ospiterà la Notte Verde degli Alpini e l’Alpin Drone Show, spettacolo di droni volanti a tema alpino, in programma alle 22 e alle 24 da piazza Vittorio Veneto.

Domenica 20 settembre la giornata inizierà alle 8,30 in piazza Terzo Alpini, con l’annullo filatelico e la registrazione di Gagliardetti e Vessilli. Alle 9 è previsto l’ammassamento e, dalle 10, la grande sfilata con autorità civili e militari presenti lungo via Montegrappa, via Buniva, via Cravero e corso Torino. “Per questa giornata sono attesi tra i 15 e i 20mila Alpini provenienti da Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e dalla Francia. È un bel modo di far vivere il nostro territorio e un’occasione per rinnovare pubblicamente il rapporto profondo della città con le Penne Nere.” Al termine della sfilata si terrà il tradizionale passaggio di testimone, o meglio ‘Passaggio della Stecca’, a Verbania, nello specifico alla frazione di Intra, che ospiterà l’evento nel 2027.