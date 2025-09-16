Moncalieri fa festa a Giacomo e Giuseppina, 199 anni in due e 77 di matrimonio

Moncalieri ha anticipato la festa di qualche settimana, ma i due protagonisti se lo strameritano. Questa è la storia di Giuseppina e Giacomo. Lui, oggi, 100 anni. Lei 99, con il secolo che la aspetta il 19 marzo 2026. Di amore insieme 77, che celebreranno l’8 dicembre prossimo.

Una lunghissima storia d'amore

Giacomo nacque in casa, a Borgo Navile, nell’appartamento del papà ferroviere, per trasferirsi subito dopo in Strada Revigliasco. Giuseppina viveva nella stessa zona in una cascina di famiglia, ai piedi di Testona. "Il loro primo sguardo dalla finestra. Lui sta per andare a lavoro nell’azienda di meccanica, campo per il quale lavorerà per tutta la vita professionale; lei sta coltivando i campi affacciati sulla sua casa, pratica che continuerà a svolgere fino a quando le è stato possibile", ha raccontato il sindaco Paolo Montagna.

Fu amore a prima vista, poi nacquero le figlie Laura e Carla e più tardi arrivaro i loro tre amati nipoti.

Il saluto del sindaco Montagna

“Ci vediamo tra sei mesi”, dico salutandoli in uscita. “Speriamo!”, rispondono in coro", racconta Montagna dopo essere andato a trovarli, per portare loro i saluti di tutta la città. "Auguri a questa meravigliosa coppia e grazie per avermi aperto le porte di una casa così piena di amore", ha concluso il sindaco di Moncalieri.