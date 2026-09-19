L'alchimia della memoria, ad ottobre il recital teatrale e musicale su Primo Levi

Un viaggio emozionante e non convenzionale nella vita e nell'opera di Primo Levi. Domenica 27 settembre 2026, alle ore 16.30, la suggestiva Chiesa di Santa Maria Maggiore in Borgo Vecchio ad Avigliana ospiterà lo spettacolo teatrale e musicale “L’alchimia della memoria”. L'appuntamento, inserito nella rassegna "Avigliana... Insieme 2026" e promosso dal Centro Culturale Vita e Pace OdV, vedrà protagonisti sul palco Rosanna Galleggiante e Mauro Cavagliato, autori e interpreti della piéce.

Dalla fabbrica di Avigliana ad Auschwitz

Lo spettacolo trova un legame profondo con il territorio setting simbolico: il dinamitificio di Avigliana poi convertito in fabbrica di vernici, luogo fortemente legato agli anni di lavoro di Primo Levi come chimico. La narrazione ripercorre le tappe fondamentali della sua esistenza: l'orrore della deportazione ad Auschwitz, il drammatico ritorno a casa, il lavoro in laboratorio e la nascita della sua scrittura come atto di testimonianza e riflessione profonda.

Attraverso un intreccio di letture, poesie, musica dal vivo e brani musicali, la performance mette in luce il dialogo costante tra scienza e letteratura, rigore analitico e immaginazione. Accanto al ricordo della Shoah, lo spettacolo esplora anche i suoi racconti di fantascienza e la sua inesauribile curiosità verso la realtà e il mondo del lavoro. La drammaturgia attinge sia a rielaborazioni di opere leviniane sia a testi originali scritti appositamente per la produzione.

Arte visiva e musica: la mostra di Daniela Bruno a Santa Maria Maggiore

A far da cornice agli appuntamenti musicali e teatrali nella Chiesa di Santa Maria Maggiore sarà l'inaugurazione della mostra pittorica "Oltre il ritratto", esposizione dedicata alle opere dell'artista Daniela Bruno. Un'opportunità per i visitatori di coniugare l'esperienza del teatro e della musica dal vivo con lo sguardo e la sensibilità delle arti visive.

L'evento è a ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 338.1213863 o consultare il sito web dell'associazione.