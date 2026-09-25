Quando la domanda incontra l'offerta: 450 i partecipanti alla Fiera del Lavoro Valsusa

Sono state 450 le persone che giovedì 24 settembre hanno partecipato alla quinta edizione della Fiera del Lavoro Valsusa, a Bussoleno. Nel 2025 la disoccupazione regionale è salita dal 5,4% al 6%, ed è proprio per questo che la nostra Fiera del Lavoro è diventata un presidio.

Aziende, agenzie per il lavoro, sindacati, gli sportelli del lavoro della nostra Unione Montana e il Centro per l’Impiego di Susa sono stati nello stesso spazio, nella stessa giornata, a disposizione delle persone del nostro territorio. Il risultato più concreto è arrivato in tempo reale, con un’assunzione concordata e formalizzata direttamente sul posto, grazie alla presenza del Centro per l’Impiego.

«Una Valle di montagna resta viva se chi ci abita può lavorarci - ha dichiarato il Presidente dell’Unione Montana Valle Susa Pacifico Banchieri - Quando il mercato rallenta, le istituzioni devono accelerare. Questa Fiera dimostra che un ente vicino ai cittadini e alle cittadine, facendo rete con le imprese, produce risultati misurabili: più persone, più colloqui e un’assunzione firmata qui».

I numeri della Fiera raccontano chi, oggi, cerca lavoro in Val di Susa, e indicano con chiarezza dove debba rivolgersi l’impegno delle istituzioni.

Il primo dato riguarda i giovani: le persone tra i 18 e i 30 anni sono il primo pubblico della Fiera, il 40,2% contro il 33,9% dello scorso anno. In una regione dove un giovane su cinque che cerca lavoro non lo trova, la loro presenza è la risposta più chiara a chi dà per scontato che la montagna si svuoti. Le nuove generazioni vogliono ancora poter costruire il proprio futuro qui. Il monito è di offrire loro le occasioni per farlo, prima che vadano a cercarle altrove.

Il secondo dato riguarda le donne, che sono la maggioranza delle persone partecipanti (54%) e si concentrano soprattutto tra i 31 e i 55 anni. È l’età in cui molte donne cercano di rientrare nel mondo del lavoro o di cambiarlo, spesso dopo anni in cui il carico di cura familiare è ricaduto su di loro. In Piemonte la disoccupazione femminile è ancora più alta di quella maschile, 6,8% contro 5,4%. Portare aziende e servizi per l’impiego a pochi chilometri da casa significa ridurre questa distanza nei fatti, oltre che nelle intenzioni.

Il terzo dato riguarda chi ha più esperienza. Oltre un partecipante su tre, il 37,5%, ha più di 45 anni. Sono lavoratrici e lavoratori che il mercato tende a considerare troppo avanti con l’età per ricominciare, e che invece si presentano, si mettono in gioco. La loro presenza ci richiede politiche di riqualificazione e ricollocazione pensate anche per loro, e non solo per chi entra nel lavoro per la prima volta.

Infine il territorio. Le persone partecipanti sono arrivate da 44 comuni diversi (come rappresentato nella mappa, soprattutto da Bussoleno 15,4%, Susa 8,6%, Avigliana 8,1% e Sant'Ambrogio 7,3%), alcuni per la prima volta: Bardonecchia, Giaveno, Pianezza, qualcuno persino da oltre confine. La Fiera è nata come servizio per i comuni dell’Unione Montana ed è diventata un punto di riferimento per un’area molto più ampia. Questa è la prova che un ente di montagna, facendo rete, può offrire servizi all’altezza di quelli delle città.