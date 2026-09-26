Sulle tracce di Walter Bonatti: Giovanni Panzera conclude al Colle di Nava la sua traversata delle Alpi

Il Colle di Nava, a 934 metri di altitudine, ha segnato il punto di arrivo della nuova avventura di Giovanni Panzera.

L’ Ultracyclist cuneese ha concluso qui il progetto “Sulle tracce di Walter Bonatti”, dopo circa 2.496 chilometri percorsi tra asfalto e sterrato e 67 mila metri di dislivello positivo. Un viaggio nato per ricordare la traversata scialpinistica delle Alpi compiuta nel 1956 da Walter Bonatti e tre compagni. Settant’anni dopo, Panzera ha voluto ripercorrerne idealmente le tracce in bicicletta, partendo dalle Alpi Giulie e attraversando Austria, Svizzera, Francia e Italia.



Un viaggio duro tra caldo, freddo e temporali

Un itinerario lungo e impegnativo, sviluppato spesso lontano dalle rotte turistiche più frequentate, tra vallate isolate, valichi alpini e numerosi tratti sterrati.A rendere ancora più dura l’impresa sono state le condizioni meteo. Durante il giorno le temperature hanno superato i 30 gradi anche oltre i 2.000 metri di quota, mentre durante la notte sono scese fino a 5-7 gradi. Non sono mancati temporali violenti, soprattutto sulle Alpi Orientali.

«Realizzando questa nuova avventura – racconta Panzera – ho aggiunto un altro importante tassello al progetto Pedalando tra le aquile, che dal 2019 mi porta a pedalare sulle strade più alte e spettacolari dei gruppi montuosi europei». Per Giovanni il legame con Bonatti ha dato al viaggio un significato particolare. «Percorrere i territori attraversati da lui e dai suoi compagni mi ha trasmesso emozioni molto forti. In alcuni momenti immaginavo la loro fatica su quegli stessi pendii e sentivo che anche la mia entrava in sintonia con quella grande avventura».

Un mese e mezzo sui pedali

Quasi un mese e mezzo di pedalate consecutive ha richiesto una preparazione importante, fisica e mentale. «I miei sessant’anni cominciano un po’ a pesare – ammette – e ho dovuto affrontare giornate molto dure. Una notte, durante un temporale, avevo l’impressione che la tenda galleggiasse sull’acqua. Non è stata una bella sensazione, ma non ho mai pensato di rinunciare».

La CBT ITALIA Grak Gravel lungo tutta la traversata

Per affrontare il percorso Panzera ha utilizzato la bicicletta CBT ITALIA Grak Gravel, sottoposta a quasi 2.500 chilometri tra asfalto, sterrato e lunghe salite alpine. «La bicicletta si è comportata bene su tutti i terreni e si è dimostrata affidabile. Ho cambiato una sola volta le pastiglie dei freni e fatto soltanto la normale manutenzione dopo i tratti sterrati».

Nel racconto del viaggio c’è spazio anche per gli incontri, alcuni dei quali particolarmente significativi. Tra questi quello di Bardonecchia e quello con la famiglia Dematteis a Rore, dove è stata allestita una mostra con fotografie inedite di Luigi Dematteis, uno dei quattro protagonisti della spedizione Bonatti del 1956.

L’arrivo al Colle di Nava e uno sguardo al futuro

Con l’arrivo al Colle di Nava si chiude così un altro capitolo di “Pedalando tra le aquile”.

Dopo quasi 2.500 chilometri, 67 mila metri di dislivello e un mese e mezzo di viaggio, per Giovanni Panzera è arrivato il momento di recuperare.

🎥 La GRAK Gravel alla scoperta del Piemonte con ENDU

La bicicletta non è solo performance: è anche viaggio, scoperta e territorio.

Nel nuovo episodio di Discovering, Angelo Furlan accompagna ENDU in un Wine Tour in Gravel nel cuore del Cuneese, tra le colline del Roero e la terra del Barbaresco, pedalando tra vigneti, borghi storici e strade sterrate a basso traffico.

Protagonista del viaggio, ancora una volta, la GRAK Gravel CBT ITALIA.

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Ogni strada può diventare l’inizio di una nuova avventura.

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