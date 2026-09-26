Castello Segreto, Erbavoglio Lab e Festivalcar: a Moncalieri un weekend ricco di eventi

In attesa che dal primo fine settimana di ottobre prenda il via il mese di Gusto Festival, con proposte che spazieranno dalla trippa al bollito per accontentare i gusti di tutti gli amanti della buona tavola, Moncalieri saluta settembre con un ricco weekend di eventi.

Visite serali e speciali al Castello Reale

Oggi, sabato 26 settembre, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2026 il Castello di Moncalieri sarà visitabile in orario serale dalle 18 alle 22 (ultima visita) con percorsi ridotti in partenza ogni mezz’ora. Le visite delle ore 18 – 19 – 20 – 21 saranno dedicate all’Appartamento che fu abitato da Vittorio Emanuele II e dalla regina consorte Maria Adelaide e saranno animate dal Gruppo storico “Principi dal Pozzo della Cisterna” che porterà in scena dei brevi quadri teatrali a tema “Gli amori di re Vittorio Emanuele II”.

Le visite delle ore 18.30 – 19.30 – 20.30 – 21.30 – 22 saranno dedicate agli appartamenti della principessa Maria Clotilde, la “Santa di Moncalieri” e della figlia, la principessa Maria Letizia, icona di stile e mondanità, ma anche devota ai doveri e sensibile alle attività rivolte al sociale, ultima esponente della famiglia reale a vivere in Castello.

Domani, domenica 27, l’Associazione Amici del Real Castello e del Parco di Moncalieri aprirà invece le porte degli appartamenti reali posti sotto la tutela dell’Arma del Carabinieri: un’occasione unica per visitare in esclusiva luoghi solitamente inaccessibili del Castello di Moncalieri che parlano di storia e istituzioni, come le sale dell’Appartamento Nuovo di Sua Maestà fatte realizzare da Vittorio Emanuele II nella seconda metà dell’Ottocento, o ancora quelle più intime, destinate ai Principi, in cui si avrà l’opportunità di accedere all’ufficio del Comandante del 1° Reggimento Carabinieri “Piemonte”.

L'inaugurazione dello spazio Erbavoglio Lab

Oggi, dalle 15 alle 22, alle Botteghe Limone è in programma l'inaugurazione dello spazio “Erbavoglio Lab” che nasce dal bisogno di creare spazi accoglienti per la collettività. Uno spazio aperto a nuove idee, accogliente, propositivo e gestito da ragazzi e ragazze del territorio. Per questo, in occasione dell’inaugurazione l'invito rivolto ai giovani della città è quello a prendere parte a diversi laboratori, concerti e un karaoke spettacolare, con aperitivo offerto e tante chiacchiere per riempire lo spazio di germogli creativi.

Il progetto Erbavoglio Lab nasce da un percorso della Città di Moncalieri e della Cooperativa Sociale Educazione Progetto di riqualificazione di uno degli spazi presenti nelle Botteghe Limone che vuole essere un luogo aggregativo, creativo e di condivisione tra chiunque voglia attraversarlo. Dalle 18 ci sarà spazio anche per la musica e il karaoke: l’evento è gratuito e a partecipazione libera, si consiglia la prenotazione su Eventbrite .

Festivalcar accende Revigliasco

Domani, invece, il borgo di Revigliasco diventa il palcoscenico di Festivalcar – Concorso Internazionale di Eleganza, arrivato alla quinta edizione. Le vetture selezionate arrivano al termine del Tour d’Elegance e Revigliasco, chiuso al traffico per l’occasione, si trasforma in un’esposizione a cielo aperto, tra presentazioni di modelli unici, aree gastronomiche, attività didattiche per le famiglie a cura del MAUTO e la sfilata finale.