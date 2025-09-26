In corso Corsica c'è una buca "highlander": resiste anche ai lavori di asfaltatura del controviale [FOTO]

Di buche, ahinoi, lungo le strade di Torino ce ne sono parecchie. Chi prima, chi dopo: si tratta di fratture nell'asfalto che vengono tappate e riparate. Ma da alcuni residenti di corso Corsica (al confine tra Borgo Filadelfia e Mirafiori Sud) arriva una segnalazione davvero curiosa.



Si tratta infatti di una buca - a suo modo - "highlander": comparsa infatti da qualche tempo, in questi giorni ha visto la propria sopravvivenza messa a serio rischio dai lavori di riasfaltatura che stanno interessando il controviale di corso Corsica che scorre accanto all'ingresso del sottopassaggio del Lingotto, nel tratto che porta verso l'ex Moi.



Brividi lungo la schiena (figurati, ovviamente), per la piccola voragine che, con l'approssimarsi degli operai e dei loro attrezzi si sentiva ormai destinata alla scomparsa. E invece no: passato l'asfalto, la buca è rimasta, segnalata da una piccola transenna bicolore.

Lo stupore, più che della buca, appartiene ai residenti della zona: "Abbiamo pensato fino all'ultimo che con l'occasione si procedesse a coprire la buca e poi a ripristinare la superficie della strada. Invece no: la buca è rimasta. Ma anche se venisse coperta in un secondo momento, rimarrebbe il segno della riparazione".