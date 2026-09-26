Basso San Donato, FdI e residenti in strada per chiedere decoro e sicurezza

Centinaia di residenti del quartiere di Basso San Donato sono scesi in strada ieri sera su iniziativa del consigliere e coordinatore di FdI della circoscrizione 4 Luca Maggia, per chiedere decoro e sicurezza in un quartiere da troppo tempo abbandonato al declino.

A sostegno della manifestazione di Fratelli anche il vicepresidente di Regione Piemonte Maurizio Marrone, la Vicecapogruppo di FdI alla Camera Augusta Montaruli ed il consigliere comunale Enzo Liardo.

Parla l'organizzatore, il consigliere e coordinatore della circoscrizione 4 Luca Maggia: "Il numero così elevato dei residenti partecipanti è l'immagine della rabbia dei cittadini torinesi che sono stufi di vedere la loro città abbandonata a sporcizie di ogni genere lungo le strade dei nostri quartieri. Intere porzioni della città sono ormai in mano alla microcriminalità che viene colpevolmente "avantaggiata" da una scarsissima illuminazione mai ripristinata e di controlli da parte della polizia locale praticamente nulli, più interessata a far cassa che ad altro. Questa non è che la prima di tante azioni che porteremo in strada per riconsegnare ai nostri residenti quella serenità e sicurezza che manca loro da ormai troppo tempo"

Continua il consigliere comunale Enzo Liardo:"la troppa sudditanza del sindaco Lo Russo con Avs ed i vicini centri sociali rendono ormai inattuate tutte le politiche che il comune potrebbe mettere in atto a tutela della sicurezza dei nostri quartieri ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti,continueremo a dar battaglia in ogni sede alla loro inefficienza sistemica"

“Questi spazi verdi dovrebbero essere a disposizione delle famiglie, invece siamo davanti ad una rinuncia ideologica da parte del Comune di Torino ad occuparsi della sicurezza. Lo Russo ha messo gli agenti della polizia locale a fare gli esattori delle tasse, più che a presidiare il territorio, ed i risultati si vedono, con spacciatori e maranza ovunque. Noi Fratelli d’Italia però non ci arrendiamo, e continueremo a fare tutto ciò che serve, nelle strade e nelle istituzioni, per rimettere la sicurezza al primo posto” dichiarano il Vicepresidente della Regione Piemonte Maurizio Marrone e la Vicecapogruppo di FdI alla Camera Augusta Montaruli.