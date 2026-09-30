La stagione autunnale di Chivasso in Musica celebra il 50° anniversario della Chiesa della Madonna del Rosario

Il primo concerto della stagione autunnale di Chivasso in Musica 2026, inserito nel progetto Terre d'Acqua Classica, è in programma domenica 11 ottobre alle 17 nella chiesa parrocchiale Madonna del Rosario di corso Galileo Ferraris 223. Il concerto celebra il 50° anniversario della costruzione della chiesa, tenacemente voluta dall'allora cappellano della frazione Torassi, don Giovanni Fluttero, che si preoccupò dell’assistenza spirituale agli abitanti degli allora nuovi insediamenti di edilizia popolare.

Durante il concerto sarà comunicato ai fedeli e agli appassionati di musica organistica l'avvio dei lavori per il restauro dell'organo costruito dai Fratelli Serassi nel 1865 per la chiesa della Confraternita di Santa Marta a Strambino, che fu trasferito a Chivasso nel 1992, per iniziativa del canonico Claudio Enriello. I lavori saranno eseguiti dalla bottega organara di Roberto Curletto di Vinovo.

Il concerto dell’11 ottobre proporrà due interpreti conosciute a Chivasso e nel Canavese: la soprano Cristina Mosca e l'arpista Valeria Delmastro. Il programma di sala comprende un ampio ventaglio della letteratura musicale del Settecento, con brani del periodo barocco italiano di Pergolesi e dello stile galante di Paisiello. Inoltre, verranno proposte le ottocentesche arie da salotto di De Curtis e Tosti, mentre il XX secolo sarà rappresentato da García Lorca e il finale sarà dedicato agli evergreen della tradizione celtica, con melodie che ben valorizzano l'arpa in tutte le sue sfumature. Il concerto è organizzato in collaborazione con il Comitato chivassese della Croce Rossa Italiana, con il contributo della Fondazione CRT e con il patrocinio della Regione Piemonte, del Consiglio Regionale del Piemonte, della Città metropolitana di Torino e della Città di Chivasso. L'accesso del pubblico sarà consentito a partire dalle 16,30 con ingresso a libera offerta.