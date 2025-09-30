In tre o in contromano su un monopattino, Lo Russo: "Bisogna mettere le targhe"

"Bisogna mettere la targa ai monopattini elettrici". Dai microfoni di To Radio il sindaco Stefano Lo Russo ribadisce la necessità di norme più severe per chi si mette alla guida di questo mezzo, sia privato che in sharing.

Le novità

Dopo l'approvazione del nuovo Codice della Strada, ora i Comuni sono in attesa dei decreti attuativi dal Governo. La nuova normativa introduce tre importanti novità. L'obbligo della targa, che consente di identificare il monopattino e se, a noleggio, chi lo sta conducendo in quel momento attraverso le piattaforme. L'obbligo poi di assicurazione e di casco, a tutela di chi guida.

Al momento però le Città non possono identificare chi non rispetta il Codice della Strada. Persone, spesso ragazzi, che si mettono alla guida di un monopattino elettrico senza rispettare le regole. Da comportamenti più pericolosi come viaggiare contromano o più persone sullo stesso mezzo, sino a parcheggiare sui marciapiedi.

Controlli dei Civich

"Quando avremo le targhe - ha chiosato Lo Russo - saremo in condizioni di identificare in maniera univoca chi guida". Negli scorsi mesi il Comune ha già intensificato i controlli sui monopattini elettrici. Al 31 agosto la Polizia Municipale ha accertato 6.454 violazioni da inizio 2025.

Di queste, 4.180 sono per sosta irregolare dei monopattini e 2.274 per comportamenti pericolosi dei conducenti ed il mancato rispetto delle norme di circolazione. Tra queste ultime, 1.495 persone sono state sorprese alla guida del monopattino senza casco.