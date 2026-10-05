Violenza di genere, il Pd sui due milioni della Regione: "Bene i fondi, ma serve riconoscere la violenza economica"

"Bene lo stanziamento da parte della Giunta regionale di due milioni di euro per accompagnare le donne vittime di violenza verso l’autonomia, anche economica - lo dichiara la consigliera regionale del PD Nadia Conticelli -. Ricordiamo, però, che avevamo sollevato la questione con una proposta di legge a mia prima firma, ben due anni fa. Inoltre, il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno, sempre a mia firma collegato al disegno di legge sull’assestamento del bilancio regionale 2026-2028 per introdurre nella legge regionale contro la violenza di genere, già esistente, la fattispecie della violenza economica. Avevo sollecitato la rapida calendarizzazione e trattazione della Proposta di legge regionale per riconoscere e contrastare in modo esplicito la violenza economica e rafforzare gli strumenti per l’indipendenza economica delle donne vittime di violenza ma da allora nessun segnale nella direzione che avrei auspicato. La violenza economica di genere deve essere riconosciuta all’interno della legge che già esiste affinché possa avvalersi di azioni di contrasto strutturali e non soltanto di stanziamenti che, seppur benvenuti, corrono il rischio di non essere sufficienti".